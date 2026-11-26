Ambasador zaprzecza faktom

Po eksplozji trzech pocisków manewrujących Ch-101 na naszym terytorium, we wtorek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został wezwany ambasador Federacji Rosyjskiej Gieorgij Michno. Rakiety spadły w Nowym Lipowcu w woj. lubelskim oraz w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu w woj. podkarpackim. Według ustaleń prokuratury we wszystkich trzech miejscach odnaleziono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101.

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Ambasador otrzymał „bardzo ostrą notę dyplomatyczną” i opuścił siedzibę MSZ po kilkunastu minutach. Rosyjski dyplomata odrzucił jednak polskie zarzuty, twierdząc, że nie przedstawiono „żadnych przekonujących i możliwych do weryfikacji dowodów”, które miałyby wskazywać na pochodzenie odnalezionych obiektów.

Do sprawy odniósł się szef MSZ. Pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o możliwość wydalenia rosyjskiego ambasadora, odpowiedział: – Oczywiście można to zrobić, ale oni wtedy wydalą naszego. To jest jedna z opcji, ale jeszcze jej nie będziemy wykonywać – dodał Radosław Sikorski.

Polacy zdecydowali o losie dyplomaty

O to, czy ambasador po incydencie rakietowym powinien zostać wydalony z Polski, Instytut Badań Pollster zapytał Polaków. 67 proc. ankietowanych opowiada się za wydaleniem Michny, a przeciwko takiej decyzji jest 33 proc. badanych. W wynikach pominięto osoby, które nie udzieliły jednoznacznej odpowiedzi.

Sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 listopada na próbie 1006 dorosłych Polaków.

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