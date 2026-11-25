Podczas wizyty w Buenos Aires prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Argentyny Javierem Mileiem i wręczył mu rękawice bramkarskie Józefa Młynarczyka, nawiązując do wspólnych piłkarskich wątków, a obaj przywódcy zapozowali później ze złotą piłą łańcuchową będącą symbolem cięć budżetowych Mileia.

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim zacieśnienia współpracy handlowej i gospodarczej między państwami.

Najważniejszym efektem spotkania dla Polski było deklaratywne poparcie Argentyny dla starań naszego kraju o wejście do grupy G20.

Rękawice sprezentowane przywódcy Argentyny nie były przypadkowym upominkiem. Javier Milei w młodości grał w piłkę nożną, a polski golkiper Józef Młynarczyk był kiedyś w Argentynie popularnym piłkarzem.

Po spotkaniu głów obu państw kancelaria prezydenta Argentyny opublikowała zdjęcie, na którym obaj przywódcy pozują razem ze złotą piłą łańcuchową. Taki gadżet stoi w gabinecie Mileia jako symbol cięć budżetowych, których prezydent dokonał po objęciu władzy, dzięki czemu wyprowadził argentyńską gospodarkę z kryzysu.

Głównym tematem rozmów prezydentów była intensyfikacja współpracy handlowej i gospodarczej między oboma krajami. Najważniejszym rezultatem spotkania z perspektywy polskiej dyplomacji była jednoznaczna deklaracja Javiera Mileia o poparciu dla polskich starań o dołączenie do grupy G20.

– Mamy więc kolejną deklarację kolejnego ważnego, aktywnego członka grupy, jakim jest Argentyna. Jak wiemy, potrzeba wypracowania jednomyślności, ale kolejna cegiełka w budowie polskiej obecności w grupie G20 dzisiaj została dołożona – podkreślił prezydencki minister Marcin Przydacz.

Po wizycie w Argentynie Karol Nawrocki udał się z oficjalną wizytą do Chile, gdzie będzie gościł do piątku.

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