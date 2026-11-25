Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK wyraziło zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego, przekazując Prokuratorowi Generalnemu stosowne uchwały.

Bogdanowi Święczkowskiemu mogą zostać postawione zarzuty m.in. za uniemożliwianie sędziom orzekania, naruszenie nietykalności cielesnej sędziego, nieprawidłowe delegowanie prokuratorów oraz możliwe przekroczenie uprawnień przy kontroli operacyjnej Romana Giertycha.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek potwierdził, że prokuratorzy mają "zielone światło" do rozpoczęcia czynności procesowych, w tym przedstawienia zarzutów i przesłuchania podejrzanych.

Nad Bogdanem Święczkowskim gromadzą się czarne chmury. Niedługo po rozmowie w Polsat News minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zamieścił na platformie X wpis, w którym poinformował, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska, kierująca Trybunałem Konstytucyjnym, przekazała Prokuratorowi Generalnemu cztery uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Dokumenty te wyrażają zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego do odpowiedzialności karnej.

Poważna lista zarzutów

Aż trzy z tych uchwał dotyczą bezpośrednio Bogdana Święczkowskiego. Lista spraw, za które może odpowiedzieć przed prokuratorem, jest długa i poważna. Śledczy mogą mu postawić zarzuty m.in. za uniemożliwianie sędziom orzekania oraz naruszenie nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka. To jednak nie koniec.

Minister Żurek wskazał również na inne wątki: delegowanie prokuratorów z naruszeniem prawa oraz możliwe przekroczenie uprawnień przy kontroli operacyjnej wobec Romana Giertycha. W tej ostatniej sprawie w grę wchodzi także ujawnienie informacji objętych tajemnicą obrończą i adwokacką. Czwarta z uchwał dotyczy Bartłomieja Sochańskiego, któremu grożą zarzuty za blokowanie sędziom możliwości pracy i uporczywe naruszanie ich praw pracowniczych. Prokuratorzy mają już zielone światło.

- Mogą teraz przystąpić do czynności procesowych, w tym przedstawienia zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanych - przekazał minister sprawiedliwości.

Żurek o wizycie w Strasburgu

Informacje o uchwałach zbiegły się w czasie z wizytą Bogdana Święczkowskiego w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Sędzia pojawił się tam, by mówić o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ta podróż wyraźnie zdumiała Waldemara Żurka.

- Dziwię się, że obiera ten kierunek zachodnioeuropejski, bo wtedy, kiedy sprawował swoją funkcję, jednak kwestionował orzeczenia sądów europejskich - ocenił minister w rozmowie z Polsat News.

Przypomniał również, że Święczkowski bezskutecznie próbował uzyskać zabezpieczenie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, które pozwoliłoby mu dalej orzekać. Sąd ten jednak jednomyślnie odrzucił jego wniosek.

Minister dodał, że państwo musi teraz wspierać sędziów, którzy próbują odbudować wiarygodność Trybunału, choć ich działania mają być blokowane finansowo przez Narodowy Bank Polski. Żurek stwierdził wprost, że "prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego" próbuje wstrzymać środki na TK, ale resort ma już przygotowany "plan B".

Co z protestem przed Trybunałem?

Waldemar Żurek odniósł się także do sytuacji przed samym budynkiem Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha, gdzie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zakazał przedłużenia zgromadzenia. Minister poparł tę decyzję, tłumacząc, że protest nie może paraliżować życia mieszkańców i utrudniać dostępu do instytucji publicznych.

- Chciałbym, żeby tam rzeczywiście ucywilizować ten protest. Żeby obywatele mieli dostęp do Trybunału, ale jednocześnie, żeby nie tworzyć jarmarku z tego miejsca, bo ono nie jest do tego przeznaczone - podsumował szef resortu sprawiedliwości.

Organizatorzy demonstracji mają jeszcze prawo odwołać się od decyzji ratusza do sądu.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Bogdan Święczkowski:

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