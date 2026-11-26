Sławomir Cenckiewicz skomentował zaproszenie Karola Nawrockiego do domu Donalda Tuska w Sopocie. Premier zaproponował prezydentowi i jego rodzinie przedświąteczne spotkanie przy opłatku.

Premier zaproponował prezydentowi i jego rodzinie przedświąteczne spotkanie przy opłatku. Były szef BBN nie krył sceptycyzmu wobec gestu premiera. W Polsat News stwierdził, że sam nie zaprosiłby prezydenta do kuchni, lecz do salonu.

W Polsat News stwierdził, że sam nie zaprosiłby prezydenta do kuchni, lecz do salonu. Cenckiewicz przyznał, że Donald Tusk potrafi być ujmujący , ale zarzucił mu wyrachowanie i brak szczerości w działaniach politycznych.

, ale zarzucił mu wyrachowanie i brak szczerości w działaniach politycznych. Przywołał historię spotkania Tuska z Lechem Kaczyńskim na Helu. Według Cenckiewicza premier po wspólnie spędzonym czasie miał publicznie skrytykować ówczesnego prezydenta.

Według Cenckiewicza premier po wspólnie spędzonym czasie miał publicznie skrytykować ówczesnego prezydenta. Cenckiewicz pracuje obecnie nad biografią Donalda Tuska. W rozmowie odniósł się również do własnych doświadczeń z premierem.

Punktem wyjścia do gorzkich słów pod adresem szefa rządu stało się publiczne zaproszenie, jakie Donald Tusk skierował do prezydenta Karola Nawrockiego podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Premier zaprosił go wraz z rodziną do swojego domu w Sopocie, by podzielić się opłatkiem i porozmawiać przed Wigilią.

Sławomir Cenckiewicz, który był gościem programu "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News, odniósł się do tego gestu z dużym dystansem. Były szef BBN, piszący biografię Donalda Tuska, zasugerował, że forma zaproszenia była co najmniej niestosowna.

– No nie wiem, ja prezydenta do kuchni, to bym nie zaprosił, tak bym panu powiedział, tylko do living roomu – stwierdził na antenie były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Cenckiewicz o dwóch twarzach premiera

Były szef BBN, opierając się na własnych doświadczeniach, przyznał, że Donald Tusk potrafi wywrzeć na rozmówcy bardzo pozytywne wrażenie. Przestrzegł jednak, by nie dawać się zwieść tym pozorom, bo za tą cechą mają kryć się czysto polityczne kalkulacje.

– Donald Tusk jest człowiekiem ujmującym, sam tego doświadczyłem, ale za tą cechą, która pewnie w polityce się trochę liczy, jest człowiek o bardzo zimnym, wyrachowanym podejściu do realizacji celów politycznych – ocenił prof. Cenckiewicz w Polsat News. Dodał przy tym jednoznacznie, że jego zdaniem nie należy oczekiwać, iż intencje premiera są szczere.

Gorzka anegdota o Lechu Kaczyńskim

Na potwierdzenie swojej opinii o dwoistości natury szefa rządu prof. Cenckiewicz przywołał historię z czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Wspomniał o epizodzie z rejsu na Hel, kiedy Tusk spędził czas z prezydentem Lechem Kaczyńskim.

Jak wspominał były szef BBN, sytuacja zmieniła się po zakończeniu podróży. Po zacumowaniu przy sopockim molo Tusk miał otwarcie skrytykować Lecha Kaczyńskiego.

Poniżej galeria zdjęć: Tusk w Bratysławie

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