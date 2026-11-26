Radosław Sikorski znalazł się na czele sondażu zaufania IBRiS dla Onetu. Ministrowi spraw zagranicznych ufa 45 proc. badanych.

Ministrowi spraw zagranicznych ufa 45 proc. badanych. Karol Nawrocki stracił pozycję lidera , którą zajmował od sierpnia 2025 roku. Prezydent uzyskał 44,9 proc. wskazań, o 1,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Różnica między nim a Sikorskim mieści się w granicach błędu statystycznego.

, którą zajmował od sierpnia 2025 roku. Prezydent uzyskał 44,9 proc. wskazań, o 1,1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Różnica między nim a Sikorskim mieści się w granicach błędu statystycznego. Największy wzrost zaufania odnotował Krzysztof Bosak. Polityk Konfederacji zyskał 5,1 pkt proc. i osiągnął wynik 38,4 proc.

Polityk Konfederacji zyskał 5,1 pkt proc. i osiągnął wynik 38,4 proc. Donald Tusk znalazł się na piątym miejscu z wynikiem 37,4 proc. Zaufanie do premiera spadło o 1,2 pkt proc.

z wynikiem 37,4 proc. Zaufanie do premiera spadło o 1,2 pkt proc. Szymon Hołownia zamyka zestawienie. Ufa mu 18,3 proc. ankietowanych, a blisko 60 proc. deklaruje brak zaufania.

Mamy nowego lidera! Z najnowszego rankingu zaufania przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu wynika, że Polacy najbardziej ufają obecnie Radosławowi Sikorskiemu. Szef MSZ wskoczył na pierwsze miejsce z wynikiem 45 proc. i choć utrzymał stan posiadania z poprzedniego miesiąca, to wystarczyło, by wyprzedzić dotychczasowy numer jeden – prezydenta Karola Nawrockiego.

Głowa państwa musi uznać wyższość ministra spraw zagranicznych o zaledwie 0,1 punktu procentowego. Zaufanie do Karola Nawrockiego zadeklarowało 44,9 proc. respondentów, co oznacza spadek o 1,1 pkt proc. Co gorsza dla prezydenta, widać u niego wyraźny trend spadkowy – jeszcze w czerwcu ufało mu blisko 55 proc. badanych. Sikorski ma nad nim jeszcze jedną przewagę: mniejszy elektorat negatywny. Nieufność wobec ministra deklaruje 45,2 proc. osób, podczas gdy prezydentowi nie ufa 48,4 proc. ankietowanych.

Wielki skok Bosaka, Hołownia szoruje po dnie

Prawdziwym „czarnym koniem” zestawienia okazał się Krzysztof Bosak. Jeden z liderów Konfederacji zanotował potężny wzrost zaufania – aż o 5,1 punktu procentowego – i z wynikiem 38,4 proc. otarł się o podium. Trzecie miejsce rzutem na taśmę obronił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (38,5 proc.).

Powodów do radości nie ma natomiast Szymon Hołownia. Polityk, który jeszcze niedawno brylował w rankingach, dziś zamyka stawkę z katastrofalnym wynikiem. Ufa mu zaledwie 18,3 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc.), a blisko 60 proc. respondentów deklaruje wobec niego brak zaufania.

Premier i prezes w środku stawki

W środkowej części rankingu panuje spory tłok. Na piątym miejscu uplasował się premier Donald Tusk, któremu ufa 37,4 proc. badanych (spadek o 1,2 pkt proc.). Tuż za jego plecami znalazł się minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaliczył bolesny zjazd o 3,8 pkt proc., kończąc z wynikiem 35,9 proc.

Niewielkie powody do optymizmu mogą mieć politycy Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki zanotował wzrost o 2 pkt proc. (35,6 proc. zaufania), a prezes Jarosław Kaczyński poprawił swój wynik o 3,2 pkt proc. Mimo to lider PiS zamyka pierwszą dziesiątkę z poparciem na poziomie 27,1 proc.

Niezmiennie największą niechęć budzi Grzegorz Braun. Politykowi nie ufa aż blisko 70 proc. respondentów, co czyni go rekordzistą pod względem elektoratu negatywnego w całym zestawieniu.

Sondaż IBRiS dla Onetu przeprowadzono w dniach 20-21 listopada 2026 r. na grupie 1100 dorosłych Polaków metodą CATI.