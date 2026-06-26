Ależ wejście w piątek Karola Nawrockiego! Rekord wszech czasów jest jego!

W piątek 26 czerwca opublikowano nowy ranking zaufania do polityków.

Największe powody do radości ma prezydent Karol Nawrocki, który osiągnął historyczny wynik.

Powody do zmartwień ma natomiast m.in. Rafał Trzaskowski.

Karol Nawrocki bije rekord

Czy decyzja o odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego zaszkodziła prezydentowi Polski? Najwyraźniej absolutnie nie! - Karol Nawrocki zdecydowanie wyprzedza wszystkich pozostałych polityków w najnowszym rankingu zaufania. Nie dość, że prezydent odzyskuje swój unikalny atut, to jeszcze bije rekordowy wynik Szymona Hołowni z czasów, gdy założyciel Polski 2050 był u szczytu popularności - czytamy. Cóż to oznacza w praktyce? Prezydent w nowym sondażu ma 54,8 proc. wskazań pozytywnych ("zdecydowanie ufam" — 23,8 proc., "raczej ufam" — 31 proc.). To wzrost aż o 8,4 pkt proc. więcej niż w analogicznym badaniu przed miesiącem. Złe zdanie o prezydencie ma 39,3 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" — 30,5 proc., "raczej nie ufam" — 8,8 proc.).

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- Oznacza to, że Karol Nawrocki bije o 0,4 pkt proc. rekord wszech czasów, należący wcześniej do Szymona Hołowni. Ówczesnemu marszałkowi Sejmu w szczycie popularności w styczniu 2024 r. ufało 54,4 proc. osób. Prezydent odzyskuje także unikalny atut: ma zdecydowanie więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych - dodano.

Galeria poniżej: Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu

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Podium i dramat Trzaskowskiego

Radosław Sikorski, pełniący funkcję wicepremiera i ministra spraw zagranicznych, utrzymuje drugą pozycję w sondażu zaufania. Ufa mu 42,6% respondentów (w tym 23,9% zdecydowanie, a 18,7% raczej), co stanowi minimalny spadek o 0,1 punktu procentowego od maja. Negatywnie ocenia go 51% badanych, z czego 34,1% zdecydowanie mu nie ufa, a 16,9% raczej. Na trzecim miejscu znajduje się premier Donald Tusk, którego poparcie wzrosło o 1,5 punktu procentowego w ciągu miesiąca, osiągając 38,1% zaufania (23,3% zdecydowanie, 14,8% raczej). Jednocześnie ponad połowa Polaków, bo 57,6%, nie darzy szefa rządu zaufaniem, przy czym 46,5% deklaruje zdecydowany brak zaufania, a 11,1% raczej mu nie ufa.

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- Prawdziwy krach notowań zalicza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, co może mieć związek z aferą w Szpitalu Południowym. Należy wskazać, że badanie prowadzone było już po pierwszych doniesieniach na temat nieprawidłowości w stołecznej placówce. Wiceprzewodniczący KO zalicza największy spadek ze wszystkich polityków w sondażu, aż o 5,6 pkt proc. Obecnie ufa mu mniej niż jedna trzecia, bo tylko 32,5 proc. Polaków - dodano.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 19-21 czerwca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

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