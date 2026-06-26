Ależ wejście w piątek Karola Nawrockiego! Rekord wszech czasów jest jego!

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-26 7:56

Jeśli Karol Nawrocki wstał dziś niewyspany i z marsową miną, to z całą pewnością uśmiech szybko może pojawić się na jego twarzy. Wystarczy, że zapozna się z wynikami najnowszego sondażu zaufania, którzy przygotowała pracownia IBRiS na zlecenie Onetu. Prezydent Polski zanotował w nim naprawdę wielki wzrost, osiągając tym samym, ni mniej, ni więcej, najwyższy wynik w historii tego pomiaru! Na drugim biegunie znalazł się natomiast inny prezydent, tyle, że miasta. Rafał Trzaskowski zdecydowanie nie ma powodów do zadowolenia!

Karol Nawrocki, prezydent Polski, w granatowej marynarce i białej koszuli, z uśmiechem i zadowoleniem, z dłońmi złożonymi do oklasków, na tle wiwatującego tłumu i spadającego konfetti. Zdjęcie przedstawia go podczas ceremonii finału Pucharu Polski, a o jego rekordowym poparciu przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Paweł Kibitlewski Karol Nawrocki i ceremonia po finale Pucharu Polski
  • W piątek 26 czerwca opublikowano nowy ranking zaufania do polityków.
  • Największe powody do radości ma prezydent Karol Nawrocki, który osiągnął historyczny wynik.
  • Powody do zmartwień ma natomiast m.in. Rafał Trzaskowski.

Karol Nawrocki bije rekord

Czy decyzja o odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego zaszkodziła prezydentowi Polski? Najwyraźniej absolutnie nie! - Karol Nawrocki zdecydowanie wyprzedza wszystkich pozostałych polityków w najnowszym rankingu zaufania. Nie dość, że prezydent odzyskuje swój unikalny atut, to jeszcze bije rekordowy wynik Szymona Hołowni z czasów, gdy założyciel Polski 2050 był u szczytu popularności - czytamy. Cóż to oznacza w praktyce? Prezydent w nowym sondażu ma 54,8 proc. wskazań pozytywnych ("zdecydowanie ufam" — 23,8 proc., "raczej ufam" — 31 proc.). To wzrost aż o 8,4 pkt proc. więcej niż w analogicznym badaniu przed miesiącem. Złe zdanie o prezydencie ma 39,3 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" — 30,5 proc., "raczej nie ufam" — 8,8 proc.).

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- Oznacza to, że Karol Nawrocki bije o 0,4 pkt proc. rekord wszech czasów, należący wcześniej do Szymona Hołowni. Ówczesnemu marszałkowi Sejmu w szczycie popularności w styczniu 2024 r. ufało 54,4 proc. osób. Prezydent odzyskuje także unikalny atut: ma zdecydowanie więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych - dodano.

Galeria poniżej: Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu

Prezydent Karol Nawrocki odebrał Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełeńskiemu
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Podium i dramat Trzaskowskiego

Radosław Sikorski, pełniący funkcję wicepremiera i ministra spraw zagranicznych, utrzymuje drugą pozycję w sondażu zaufania. Ufa mu 42,6% respondentów (w tym 23,9% zdecydowanie, a 18,7% raczej), co stanowi minimalny spadek o 0,1 punktu procentowego od maja. Negatywnie ocenia go 51% badanych, z czego 34,1% zdecydowanie mu nie ufa, a 16,9% raczej. Na trzecim miejscu znajduje się premier Donald Tusk, którego poparcie wzrosło o 1,5 punktu procentowego w ciągu miesiąca, osiągając 38,1% zaufania (23,3% zdecydowanie, 14,8% raczej). Jednocześnie ponad połowa Polaków, bo 57,6%, nie darzy szefa rządu zaufaniem, przy czym 46,5% deklaruje zdecydowany brak zaufania, a 11,1% raczej mu nie ufa.

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- Prawdziwy krach notowań zalicza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, co może mieć związek z aferą w Szpitalu Południowym. Należy wskazać, że badanie prowadzone było już po pierwszych doniesieniach na temat nieprawidłowości w stołecznej placówce. Wiceprzewodniczący KO zalicza największy spadek ze wszystkich polityków w sondażu, aż o 5,6 pkt proc. Obecnie ufa mu mniej niż jedna trzecia, bo tylko 32,5 proc. Polaków - dodano.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 19-21 czerwca 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

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