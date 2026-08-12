Seniorze! Sprawdź ile możesz dorobić, by nie stracić świadczenia

Limity dorabiania od września do listopada 2026

System przewiduje dwa kluczowe progi. Pierwszy z nich to 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli dorabiający emeryt lub rencista przekroczy ten poziom miesięcznego przychodu, ZUS automatycznie zmniejszy jego świadczenie za dany miesiąc. Drugi próg to 130 proc. przeciętnej pensji. Przekroczenie tej granicy oznacza całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia za miesiąc, w którym doszło do nadmiernego zarobku. To właśnie dlatego osoby dorabiające muszą bardzo dokładnie pilnować swoich przychodów — nawet jednorazowa wyższa wypłata może skutkować utratą pieniędzy z ZUS.

Emerytura dopiero rok później? Dla jednych to złoty interes, dla innych pułapka. Mamy wyliczenia!

Do końca sierpnia obowiązują limity wyliczone na podstawie danych z pierwszego kwartału roku. Dolny próg dorabiania wynosi obecnie 6694,10 zł brutto miesięcznie, natomiast górny próg zawieszenia świadczenia to 12 431,80 zł brutto. GUS opublikował jednak nowe dane o przeciętnym wynagrodzeniu w drugim kwartale, co automatycznie wymusza korektę limitów od 1 września.

Renciści muszą kontrolować zarobki

Z naszych wyliczeń wynika, że jesienią limity nieznacznie spadną. Od września do listopada dolny próg dorabiania będzie wynosił 6463,20 zł brutto, a górny — 12 003,10 zł brutto. Oznacza to, że osoby pobierające wcześniejsze emerytury i renty będą musiały jeszcze uważniej kontrolować swoje miesięczne przychody z pracy, aby nie przekroczyć nowych, niższych limitów i nie narazić się na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

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