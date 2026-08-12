Hołownia wejdzie do rządu? "Tuskowi będzie się z nim lepiej niż z Pełczyńską-Nałęcz"

- Po odejściu Hołowni z polityki stery w Polsce 2050 przejęła Katarzyna Pełczyńska‑Nałęcz, ale jej ambicje wejścia do rządu jako wicepremierki zostały zablokowane przez Tuska.
- Koalicja rozmawia o rekonstrukcji rządu, a w Polsce 2050 trwa dyskusja, czy kandydatem na wicepremiera ma być Hołownia czy Pełczyńska‑Nałęcz — przy czym Hołownia ma wyraźnie większe poparcie wewnętrzne.
- Premier ogłosił odejście Macieja Berka z rządu, co dodatkowo wzmacnia spekulacje o szerszych zmianach i możliwym powrocie Hołowni do pierwszej linii polityki.
Przypominamy, że po wyborach prezydenckich w 2025 r. lider Polski 2050 Szymon Hołownia chciał zrezygnować z polskiej polityki, szczególnie, że kończyła się jego kadencja na stanowisku marszałka Sejmu. Został co prawda wicemarszałkiem, ale wycofał się z życia publicznego, a stanowisko przewodniczącej Polski 2050 przypadło minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Nowa szefowa partii chciała uzyskać stanowisko wicepremiera, ale szef rządu nie chciał o tym słyszeć.
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Okazuje się, że do gry może teraz wrócić Hołownia. W poniedziałkowy wieczór odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Donald Tusk, Władysław Kosiniak-Kamysz (45 l.) i Włodzimierz Czarzasty (66 l.) mieli rozmawiać o możliwej rekonstrukcji rządu. – Bardzo bym chciał, żeby Polska 2050 miała polityka w randze wicepremiera w rządzie. Swoją pracą, konsekwencją pokazujemy sprawczość. Jesteśmy ważnym elementem koalicji rządzącej. Będziemy decydować wewnętrznie, kogo desygnujemy na kandydata na wicepremiera, czy Szymona Hołownię, czy Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz – powiedział w Polskim Radiu 24 Paweł Śliz (45 l.), szef klubu Polska 2050.
Liderka Polski 2050 nie została na spotkanie koalicjantów zaproszona. – Na pewno Donald Tusk będzie miał lepszą współpracę z Szymonem niż z Kasią Pełczyńską-Nałęcz – mówi nam jeden z polityków Polski 2050. Tymczasem wczoraj premier ogłosił, że Maciej Berek (54 l.) przestaje być ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Jego obowiązki przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji.