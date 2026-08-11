Ułaskawienie „Starucha” dzieli Polaków. Te liczby nie ucieszą Nawrockiego

Kontrowersyjna decyzja Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Piotra „Starucha” Staruchowicza wywołała falę komentarzy, a teraz Polacy wystawili jej jednoznaczną ocenę w sondażu.

Najnowsze badanie ujawnia, że blisko 60% ankietowanych ocenia to ułaskawienie negatywnie, co wskazuje na szeroki sprzeciw społeczny wobec tej decyzji.

Poznaj szczegóły głębokich podziałów politycznych i dowiedz się, które grupy społeczne najmocniej krytykują lub popierają tę kontrowersyjną decyzję.

Większość Polaków krytykuje decyzję Nawrockiego

Decyzja Karola Nawrockiego o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza, znanego w środowisku kibicowskim jako „Staruch”, wywołała spore emocje. Teraz Polacy wystawili jej ocenę w sondażu.

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Z badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że 58,3 proc. ankietowanych negatywnie ocenia ułaskawienie. 39,1 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie negatywnie”, a 19,2 proc. „raczej negatywnie”.

Pozytywnie decyzję prezydenta ocenia łącznie 27 proc. badanych. 14,5 proc. jest zdecydowanie na „tak”, a 12,5 proc. ocenia ją raczej dobrze.

14,7 proc. ankietowanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

Wyborcy rządzących niemal jednomyślni

Jeszcze większe różnice widać po rozbiciu wyników według politycznych sympatii. Wśród wyborców obozu rządzącego aż 90 proc. respondentów negatywnie ocenia ułaskawienie Staruchowicza. 69 proc. robi to zdecydowanie. Poparcie dla decyzji Nawrockiego w tej grupie wynosi zaledwie 8 proc.

Inne nastroje panują wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych, do których w badaniu zaliczono PiS, obie Konfederacje i Razem.

W tej grupie decyzję prezydenta popiera 59 proc. badanych, w tym 34 proc. zdecydowanie. Przeciwnych jest 26 proc.

Wyborcy Konfederacji popierają ułaskawienie

Szczególnie dużo zwolenników decyzji Nawrockiego jest wśród sympatyków obu Konfederacji. Pozytywnie ocenia ją 57 proc. badanych z tej grupy, z czego 37 proc. zdecydowanie dobrze. Przeciw jest 27 proc. Wśród pozostałych wyborców sytuacja wygląda odwrotnie. Aż 65 proc. ocenia ułaskawienie negatywnie, a tylko 6 proc. pozytywnie. Niemal jedna trzecia nie ma w tej sprawie zdania.

Sondaż przeprowadzono na początku sierpnia

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 7–9 sierpnia 2026 roku metodą mix-mode, czyli przy wykorzystaniu wywiadów internetowych CAWI oraz telefonicznych CATI. W sondażu wzięło udział 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Poniżej galeria zdjęć: Rok prezydentury Karola Nawrockiego

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