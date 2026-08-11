Rozłam na prawicy. Kto odchodzi z PiS do Morawieckiego? Ustalenia mediów

Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego aktywnie pozyskuje pracowników PiS. Do Rozwoju Plus mają dołączyć dwaj specjaliści z biura prasowego PiS, a także senator Ryszard Mejer.

Europoseł Piotr Müller z Rozwoju Plus potwierdził tworzenie nowego zespołu prasowego, wskazując na zorganizowane działania mające na celu wzmocnienie komunikacji stowarzyszenia.

Mateusz Morawiecki ogłosił, że najpóźniej 15 października, podczas konwencji Rozwoju Plus, zostanie ogłoszone powołanie nowej partii politycznej.

Jak donosi Wirtualna Polska, stowarzyszenie Rozwój Plus, kierowane przez Mateusza Morawieckiego, z sukcesem pozyskuje do swoich szeregów nie tylko polityków, ale również kluczowych specjalistów. Tym razem mowa o dwóch osobach zatrudnionych dotychczas w biurze prasowym PiS, odpowiedzialnych za działania komunikacyjne partii. Europoseł Piotr Müller z Rozwoju Plus potwierdził te doniesienia.

- Mogę jedynie potwierdzić, że obecnie tworzymy nowy zespół prasowy - stwierdził.

Pracownicy ci mieli już złożyć wypowiedzenia z pracy w strukturach PiS.

Strategia rekrutacyjna

Źródła WP wskazują, że Rozwój Plus konsekwentnie dąży do wzmocnienia swoich kadr, poszukując doświadczonych ekspertów. Wśród osób, które mają dołączyć do stowarzyszenia Morawieckiego, znajduje się postać zaangażowana w incydent z usunięciem członków Rozwoju Plus z partyjnego kanału komunikacyjnego PiS na platformie WhatsApp. Zrzut ekranu z tego wydarzenia posłużył później jako dowód na faktyczne wykluczenie tych osób ze struktur PiS.

Piotr Müller, który po rozłamie w PiS podążył za byłym premierem, podkreślił otwartość stowarzyszenia na nowych współpracowników.

- Do naszego klubu zgłasza się wielu kompetentnych ludzi, którzy chcą z nami współpracować. Mogę jedynie potwierdzić, że obecnie tworzymy nowy zespół prasowy i niebawem będziemy informować o jego składzie - ocenił.

Zadanie budowy zespołu medialnego Rozwoju Plus powierzono właśnie europosłowi Müllerowi, który ma współpracować w tym zakresie z Robertem Gontarzem.

Plany na przyszłość

Równolegle do pozyskiwania specjalistów, Rozwój Plus kontynuuje działania mające na celu przyciągnięcie parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości. Niedawno Olga Semeniuk-Patkowska ogłosiła, że do stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego dołączył senator PiS, Ryszard Mejer. Sam polityk skomentował swoją decyzję.

- Wstąpiłem do stowarzyszenia Rozwój Plus. To nie jest rozstanie, tylko poszerzenie pola - napisał.

Wcześniej Waldemar Buda sugerował, że liczba transferów może wzrosnąć, wskazując na istnienie polityków PiS, którzy podjęli decyzję o opuszczeniu partii, lecz jeszcze publicznie jej nie ogłosili. Kulminacyjnym punktem tych działań ma być konwencja Rozwoju Plus zaplanowana na 15 października. Mateusz Morawiecki, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, zapowiedział, że najpóźniej w tym dniu ogłosi powołanie nowej partii politycznej.

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Sonda Czy Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego ma szansę stać się poważną konkurencją dla PiS? Tak Nie Wszystko zależy od kolejnych transferów Trudno powiedzieć