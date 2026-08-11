Zmiany w rządzie Donalda Tuska! Premier ogłosił odejście ministra: "Drogi Maćku"

W czasie posiedzenia rządu premier Donald Tusk powiedział, że ma do przekazania kwestię personalną, którą ocenił jako "miłą", ale dla "niektórych smutną". Po czym ogłosił wprost: - Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań - wyjawił Donald Tusk. Premier dodał, że to minister Maciej Berek zwrócił się do niego "o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory". - Jak wiecie, był moją prawą ręką. Dzisiaj nadal tak jest - przyznał wprost szef rządu.

Donald Tusk podziękował Maciejowi Berkowi za jego dotychczasową pracę i zaangażowanie:

- Nie jest osobą, która jest mistrzem chwaleniu się publicznie, jest mistrzem w wielu innych sprawach i bardzo to wszyscy doceniamy. Jak wiecie, prawie każda i każdy z was, jak zaczyna mówić coś o tym, co zrobił, przygotował to zaczyna od podziękowań pod adresem ministra Macieja Berka i to jest absolutnie zrozumiałe - przyznał szef rządu.

Po czym zwrócił się bezpośrednio do Berka: - Panie ministrze, drogi Maćku, my współpracujemy od 1997 roku blisko. Mało kto już dzisiaj pamięta, że takie zmiany ustrojowe jak bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta, we dwóch nad tym siedzieliśmy wówczas w Senacie i przygotowaliśmy pierwsze projekty ustaw - powiedział Tusk.

Kim jest Maciej Berek?

Maciej Berek pełnił funkcję ministra do spraw Nadzoru nad Wdrażaniem Polityki Rządu. To doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

W latach 2007-2015 prezes Rządowego Centrum Legislacji, w latach 2008-2015 sekretarz Rady Ministrów. W latach 1997-2022 pracował ponadto w urzędach obsługujących różne konstytucyjne organy władzy publicznej m. in. jako dyrektor generalny Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, wicedyrektor Departamentu Prawnego i Orzecznictwa Kontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.

Dyrektor Centrum Informacyjnego Senatu, wicedyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego Kancelarii Senatu, legislator w Kancelarii Senatu. Przez dwie kadencje (w latach 2009-2017) był członkiem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Jako radca prawny współpracował m.in. z Krajową Radą Radców Prawnych, Pracodawcami RP, Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych.

Autor publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, problematyki tworzenia i ogłaszania prawa, finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych. Od 2023 roku pełnił funkcję Ministra-Członka Rady Ministrów i Szefa KSRM. Od lipca 2025 roku pełnił funkcję ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu oraz szefa KSRM.