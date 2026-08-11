Będzie rekonstrukcja rządu?! Kulisy spotkania koalicji z Donaldem Tuskiem

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-08-11 9:31

W ostatnich dniach minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 znalazła się w centrum medialnych doniesień dotyczących jej przyszłości w rządzie. Pojawiły się sugestie o możliwych zmianach personalnych, które mogłyby wpłynąć na jej stanowisko. Sytuacja ta skłoniła premier Donalda Tuska do interwencji i złożenia wyjaśnień.

Premier Donald Tusk przemawia przy mównicy. O kulisach spotkania w sprawie rekonstrukcji rządu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: AKPA/ AKPA
  • Medialne spekulacje dotyczyły możliwego odwołania minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ze stanowiska, aby zrobić miejsce dla Szymona Hołowni, który miałby objąć funkcję wicepremiera i ministra.
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz publicznie skomentowała doniesienia, wyrażając sarkazm wobec "sezonu ogórkowego" i sugerując, że ewentualne zmiany byłyby "handlem stanowiskami" oraz "obciachem".
  • Premier Donald Tusk, podczas spotkania liderów koalicji, jednoznacznie zaprzeczył doniesieniom o planowanym wejściu Szymona Hołowni do rządu i związanych z tym zmianach personalnych, zapewniając o utrzymaniu status quo minister Pełczyńskiej-Nałęcz.

W mediach szeroko komentowano możliwość powrotu Szymona Hołowni do aktywnej polityki. Spekulacje wskazywały, że były marszałek Sejmu mógłby przejąć kontrolę nad klubem parlamentarnym Polski 2050, a także objąć funkcję wicepremiera i ministra. Taki scenariusz naturalnie wywołałby pytania o dalsze pełnienie funkcji przez obecną minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

W odpowiedzi na te doniesienia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opublikowała wpis na platformie X, w którym odniosła się do pojawiających się plotek. Z sarkazmem pisała o „sezonie ogórkowym” i „przyjaznych” artykułach, sugerując, że doniesienia te są częścią szerszej gry politycznej. W swoim wpisie z 9 sierpnia polityk przedstawiła hipotetyczny rozwój wydarzeń.

Hołownia dostanie stołek ministra? „Najgorszej wody politykierstwo”

- Historia jest taka: 1. Panowie w koalicji jakoby dogadali się żeby wyrzucić z rządu koalicjantkę. 2. Bo liderka koalicyjnej partii zamiast zgodnie dryfować czegoś chce – a to ochrony ludzi przed patohotelami, a to nie podwyższania podatków dla zwykłych pracujących. Po co to komu?! Dogadali się więc wokół stołków – zero spraw programowych – ot zwykły handelek stanowiskiem wicepremiera. 3. Żeby jeszcze było ciekawiej bez żadnego trybu jakoby miano by wyrzucić z rządu inną ministrę – żeby gdzieś tego wicepremiera „przytulić” - stwierdziła. - Nawet jeśli byłoby w tym choć ziarnko prawdy i komuś takie fantazje chodziłyby po głowie – to proponuję się nie przyznawać. Bo po prostu obciach - dodała.

Spotkanie z Donaldem Tuskiem

W poniedziałek 10 sierpnia, w następstwie narastających spekulacji, odbyło się spotkanie liderów Koalicji 15 października, zwołane przez premiera Donalda Tuska. W naradzie uczestniczyli między innymi Włodzimierz Czarzasty oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkanie to było szeroko zapowiadane w mediach jako kluczowe dla wyjaśnienia kwestii związanych z możliwymi zmianami w składzie rządu.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz również była obecna na tym spotkaniu. Jak przekazała posłanka Wioleta Tomczak z Polski 2050 w programie „Tak jest” w TVN24, minister Pełczyńska-Nałęcz otrzymała od premiera Donalda Tuska „jednoznaczne zapewnienie”, że rozmowy dotyczące wejścia Szymona Hołowni do rządu „nie zostały potwierdzone”. Według słów Tomczak, doniesienia te zostały „wręcz zaprzeczone” przez szefa rządu.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz:

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Gotowanie nie jest moją życiową pasją
Galeria zdjęć 17
Sonda
Czy Szymon Hołownia powinien wrócić do aktywnej polityki?
Risercz 10.08.2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA PEŁCZYŃSKA-NAŁĘCZ
SZYMON HOŁOWNIA