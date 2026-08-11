Będzie rekonstrukcja rządu?! Kulisy spotkania koalicji z Donaldem Tuskiem

Medialne spekulacje dotyczyły możliwego odwołania minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ze stanowiska, aby zrobić miejsce dla Szymona Hołowni, który miałby objąć funkcję wicepremiera i ministra.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz publicznie skomentowała doniesienia, wyrażając sarkazm wobec "sezonu ogórkowego" i sugerując, że ewentualne zmiany byłyby "handlem stanowiskami" oraz "obciachem".

Premier Donald Tusk, podczas spotkania liderów koalicji, jednoznacznie zaprzeczył doniesieniom o planowanym wejściu Szymona Hołowni do rządu i związanych z tym zmianach personalnych, zapewniając o utrzymaniu status quo minister Pełczyńskiej-Nałęcz.

W mediach szeroko komentowano możliwość powrotu Szymona Hołowni do aktywnej polityki. Spekulacje wskazywały, że były marszałek Sejmu mógłby przejąć kontrolę nad klubem parlamentarnym Polski 2050, a także objąć funkcję wicepremiera i ministra. Taki scenariusz naturalnie wywołałby pytania o dalsze pełnienie funkcji przez obecną minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

W odpowiedzi na te doniesienia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz opublikowała wpis na platformie X, w którym odniosła się do pojawiających się plotek. Z sarkazmem pisała o „sezonie ogórkowym” i „przyjaznych” artykułach, sugerując, że doniesienia te są częścią szerszej gry politycznej. W swoim wpisie z 9 sierpnia polityk przedstawiła hipotetyczny rozwój wydarzeń.

- Historia jest taka: 1. Panowie w koalicji jakoby dogadali się żeby wyrzucić z rządu koalicjantkę. 2. Bo liderka koalicyjnej partii zamiast zgodnie dryfować czegoś chce – a to ochrony ludzi przed patohotelami, a to nie podwyższania podatków dla zwykłych pracujących. Po co to komu?! Dogadali się więc wokół stołków – zero spraw programowych – ot zwykły handelek stanowiskiem wicepremiera. 3. Żeby jeszcze było ciekawiej bez żadnego trybu jakoby miano by wyrzucić z rządu inną ministrę – żeby gdzieś tego wicepremiera „przytulić” - stwierdziła. - Nawet jeśli byłoby w tym choć ziarnko prawdy i komuś takie fantazje chodziłyby po głowie – to proponuję się nie przyznawać. Bo po prostu obciach - dodała.

Spotkanie z Donaldem Tuskiem

W poniedziałek 10 sierpnia, w następstwie narastających spekulacji, odbyło się spotkanie liderów Koalicji 15 października, zwołane przez premiera Donalda Tuska. W naradzie uczestniczyli między innymi Włodzimierz Czarzasty oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkanie to było szeroko zapowiadane w mediach jako kluczowe dla wyjaśnienia kwestii związanych z możliwymi zmianami w składzie rządu.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz również była obecna na tym spotkaniu. Jak przekazała posłanka Wioleta Tomczak z Polski 2050 w programie „Tak jest” w TVN24, minister Pełczyńska-Nałęcz otrzymała od premiera Donalda Tuska „jednoznaczne zapewnienie”, że rozmowy dotyczące wejścia Szymona Hołowni do rządu „nie zostały potwierdzone”. Według słów Tomczak, doniesienia te zostały „wręcz zaprzeczone” przez szefa rządu.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz:

17

Sonda Czy Szymon Hołownia powinien wrócić do aktywnej polityki? Tak Nie Nie wiem