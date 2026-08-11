Miażdżąca ocena polskiego wymiaru sprawiedliwości. 61 proc. Polaków mówi: źle

Najnowsze badanie CBOS ujawnia, że ponad 60% Polaków negatywnie ocenia funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a krytyczne nastroje nie zmieniają się od lat.

Szczególnie niezadowoleni są mężczyźni, mieszkańcy dużych miast oraz osoby o prawicowych poglądach, wskazując przewlekłość postępowań jako główny problem.

Dowiedz się, dlaczego mimo powszechnej niechęci do sądów, stosunek Polaków do samych sędziów pozostaje zaskakująco neutralny i co jeszcze zagraża polskiemu wymiarowi sprawiedliwości.

Najnowsze wyniki badania CBOS nie pozostawiają wątpliwości. Oceny polskiego wymiaru sprawiedliwości są w większości negatywne. Źle jego funkcjonowanie ocenia 61 proc. ankietowanych. W tej grupie 39 proc. wybrało odpowiedź „raczej źle”, a 22 proc. „zdecydowanie źle”.

Pozytywną opinię ma 26 proc. respondentów. Zaledwie 2 proc. uważa, że wymiar sprawiedliwości działa „zdecydowanie dobrze”, a 24 proc. „raczej dobrze”. 13 proc. badanych nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć.

CBOS zwraca uwagę, że w porównaniu z podobnym badaniem sprzed czterech lat nie doszło do wyraźnej zmiany ocen.

Kto najgorzej ocenia polski wymiar sprawiedliwości?

Negatywne opinie częściej pojawiają się wśród mężczyzn, mieszkańców największych miast oraz osób deklarujących poglądy prawicowe.

Bardziej krytyczni są również respondenci znajdujący się zarówno w grupie osób o najniższych, jak i najwyższych dochodach w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.

CBOS przeanalizował też stosunek Polaków do samych sędziów. Tutaj najwięcej osób zachowuje dystans. 49 proc. badanych zadeklarowało, że ich stosunek do sędziów nie jest ani pozytywny, ani negatywny.

Dobrą opinię o sędziach ma 19 proc. respondentów, a negatywną 23 proc. Kolejne 9 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

W przypadku oceny sędziów również widoczne są różnice między grupami. Negatywnie wypowiedziało się 29 proc. mężczyzn i 17 proc. kobiet. Krytyczną opinię wyraziło też 35 proc. osób o poglądach prawicowych. Wśród badanych deklarujących poglądy lewicowe było to 13 proc.

Polacy wskazali największy problem sądów

CBOS zapytał również ankietowanych o największe problemy polskich sądów. Najwięcej osób wskazało przewlekłość postępowań. Ten problem wymieniło 38 proc. badanych. Na drugim miejscu znalazło się szeroko rozumiane upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. Wskazało je 18 proc. respondentów. 10 proc. ankietowanych mówiło o niesprawiedliwych wyrokach.

W odpowiedziach pojawiały się również kwestie związane z politycznym konfliktem wokół sądownictwa, w tym spory dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego oraz problemy z powoływaniem sędziów. Takie kwestie wskazało 9 proc. badanych.

Sondaż CBOS. Kiedy przeprowadzono badanie?

Badanie przeprowadzono od 11 do 21 czerwca 2026 roku na próbie 991 osób. 66,4 proc. wywiadów zrealizowano metodą CAPI, czyli bezpośrednio z wykorzystaniem tabletów lub laptopów. 16,3 proc. przeprowadzono telefonicznie metodą CATI, a 17,3 proc. za pomocą internetowego kwestionariusza CAWI.

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