Polacy ocenili kandydatów KO na premiera. Donald Tusk może być zaskoczony

Radosław Sikorski wskazywany jest jako najlepszy kandydat KO na premiera – zdobył 35% wskazań, wyprzedzając Donalda Tuska (29%) i Rafała Trzaskowskiego (16%).

Pozostali kandydaci mają marginalne poparcie – Andrzej Domański 5%, Tomasz Siemoniak 4%, a 11% badanych chciałoby kogoś spoza listy.

Politolog prof. Kazimierz Kik ocenia, że wysokie poparcie Sikorskiego wynika z jego samodzielności, wyrazistości i profesjonalizmu, którego – jak mówi – brakuje obecnej klasie politycznej.

Kandydaci na kandydata na premiera

Prawo i Sprawiedliwość nie może doczekać się kolejnych wyborów parlamentarnych, dlatego już w marcu tego roku zaprezentowało swojego kandydata na premiera, który miał być dla partii lokomotywą wyborczą. Chodzi o Przemysława Czarnka, byłego ministra edukacji. A kto powinien zostać kandydatem na premiera z ramienia KO? Sprawdził to dla nas Instytut Badań Pollster.

Ankietowani mogli wybrać spośród pięciu propozycji lub wskazać „kogoś innego”. Najwięcej, bo 35 proc. głosów, zdobył Radosław Sikorski. Wicepremier i minister spraw zagranicznych uzyskał większe poparcie od obecnego premiera, Donalda Tuska (69 l.), na którego wskazuje 29 proc. badanych.

Gdyby wybory prezydenckie miały się odbyć teraz, to Karol Nawrocki wygrałby je?

"Sikorski to profesjonalizm"

Prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego (54 l.) w fotelu szefa rządu widzi 16 proc. ankietowanych. Znacznie mniejsze poparcie (5 proc.) posiada minister finansów Andrzej Domański (45 l.), a tuż za nim (4 proc.) uplasował się minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (59 l.). Z kolei 11 proc. uczestników sondażu wolałoby, aby kandydatem na premiera był ktoś spoza wymienionej piątki.

- Radosław Sikorski ma wysokie poparcie, ponieważ jest osobą samodzielną, wyrazistą i profesjonalną, a profesjonalizm to coś, czego aktualnie brakuje klasie politycznej – komentuje nam politolog, prof. Kazimierz Kik.

Badanie wykonano w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych badanych.

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