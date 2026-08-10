Gdyby wybory prezydenckie miały się odbyć teraz, to Karol Nawrocki wygrałby je? Polacy zdradzili, czy by na niego zagłosowali

Od ponad roku to Karol Nawrocki jest prezydentem Polski. Gdy dostał się do drugiej tury wyborów, w której jego konkurentem był Rafał Trzaskowski, nie wszyscy wróżyli mu sukces. Wieczór wybroczy 1 czerwca 2025 był nerwowy.

Najpierw zwyciężył Trzaskowski, potem wszystko się odwróciło

Pierwsze sondażowe wyniki wyborów prezydenckich, czyli wyniki exit poll zostały zaprezentowane m.in. na antenach TVP Info, TVN24 i Polsat News. Zgodnie z danymi zebranymi przez IPSOS wybory wygrał Rafał Trzaskowski zdobywając 50,3 proc., zaś jego rywal Karol Nawrocki z wynikiem 49,7 proc. przegrał w drugiej turze. Te wyniki, które obaj kandydaci poznali sprawiły, że w sztabie Trzaskowskiego w czasie wieczoru wyborczego, wybuchła euforia. Ale w gronie Nawrockiego cały czas tliła się nadzieja, że wszystko się odwróci. Tak też się stało, gdy już po dwóch godzinach od zamknięcia lokali wyborczych zaczęły spływać dane late poll.

Nawrocki wygrał "na żyletki"

Wyniki late poll okazały, że więcej głosów uzyskał Nawrocki. Wszystko rozstrzygało się błyskawicznie, a Nawrocki objął prowadzenie i już go nie stracił. Gdy pojawiły się oficjalne wyniki PKW było jasne, że kandydat z poparciem PiS zwyciężył. Ostatecznie Karol Nawrocki zdobył w wyborach prezydenckich 50,89 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,11 proc.

28

W sondażu postawiono pytanie: "Czy oddałbyś głos na Karola Nawrockiego?". Polacy podzieleni!

Jak dziś wygląda jego poparcie? Czy Polacy nadal są za Karolem Nawrockim? W najnowszym sondażu zadano badanym pytanie: Gdyby wybory na prezydenta odbyły się w najbliższą niedzielę, to czy oddałbyś głos na Karola Nawrockiego?

Okazuje się, ze głosy są równo rozłożone, ponieważ 47 proc osób odpowiedziało "tak", tyle samo głosów, czyli 47 proc. zebrała odpowiedź "nie". Natomiast 6 proc. respondentów wskazało: "nie wiem/nie mam zdania".

Sondaż przeprowadzony w dniach 7-8 sierpnia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych Polaków, o strukturze zgodnej z polskimi wyborcami.

Przeczytaj także: Pierwszy rok prezydentury Nawrockiego to okres walki z rządem