Polacy wybrali najlepszą pierwszą damę. Miażdżąca przewaga faworytki

Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepiej ocenianą pierwszą damę po 1989 roku.

Jej przewaga nad pozostałymi kandydatkami jest przytłaczająca.

Dominacja Jolanty Kwaśniewskiej utrzymuje się niezależnie od preferencji politycznych respondentów.

W ramach badania, respondenci zostali poproszeni o wskazanie osoby, którą uważają za najlepszą pierwszą damę spośród małżonek polskich prezydentów urzędujących po 1989 roku. Analiza zebranych danych ujawniła znaczące różnice w ocenach poszczególnych kandydatek, a także pozwoliła na weryfikację rozkładu odpowiedzi w kontekście preferencji politycznych ankietowanych.

Zgodnie z wynikami sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, Jolanta Kwaśniewska zajęła pierwsze miejsce w rankingu, zdobywając 60,5 procent wskazań. Ten rezultat zapewnił jej znaczną przewagę nad pozostałymi kandydatkami.

Żadna z pozostałych pierwszych dam nie osiągnęła wyniku przekraczającego 12 procent. Na drugim miejscu uplasowała się Maria Kaczyńska, uzyskując 11,3 procent poparcia. Trzecie miejsce przypadło Marcie Nawrockiej z wynikiem 8,4 procent. Dalsze pozycje zajęły Agata Kornhauser-Duda (2,4 procent) oraz Danuta Wałęsa (1,8 procent). Anna Komorowska nie otrzymała żadnych wskazań (0 procent).

Istotny odsetek respondentów, wynoszący 6 procent, wybrał opcję „żadna z nich”, natomiast 9,6 procent ankietowanych nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi. Ogólne zestawienie wyraźnie pokazuje dominację jednej osoby, której przewaga utrzymuje się nawet po zsumowaniu wyników kilku kolejnych kandydatek.

Preferencje wyborców

Analiza wyników ogólnych wyraźnie wskazuje na dominację wskazanej kandydatki. Interesujące są jednak dane dotyczące preferencji w poszczególnych segmentach elektoratu. Badanie United Surveys by IBRiS szczegółowo przeanalizowało odpowiedzi respondentów zidentyfikowanych z różnymi ugrupowaniami politycznymi, co pozwoliło ocenić rozkład poparcia w zależności od sympatii partyjnych.

Wśród wyborców identyfikujących się z obecną koalicją rządzącą, wskazana kandydatka odnotowała wyjątkowo wysokie poparcie, zdobywając aż 88 procent wskazań. W tej grupie Maria Kaczyńska uzyskała 7 procent. Dysproporcja między tymi dwoma kandydatkami jest w tym segmencie elektoratu jeszcze bardziej wyraźna niż w ogólnym ujęciu.

Mimo odmiennych preferencji politycznych, była pierwsza dama utrzymała pozycję liderki również wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych (obejmujących sympatyków PiS, Razem oraz obu Konfederacji). W tej kategorii uzyskała 41 procent wskazań. Maria Kaczyńska zajęła drugie miejsce z wynikiem 20 procent, a Marta Nawrocka uplasowała się na trzeciej pozycji, zdobywając 18 procent głosów. Chociaż przewaga liderki w tej grupie jest mniejsza niż wśród zwolenników koalicji rządzącej, nadal jest ona znacząca.

W odrębnej analizie dotyczącej sympatyków Konfederacji, wskazana kandydatka również zajęła pierwszą lokatę, z poparciem 42 procent respondentów. Drugie miejsce zostało podzielone – Marta Nawrocka oraz opcja „żadna z nich” uzyskały po 18 procent wskazań.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Jolanta Kwaśniewska:

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Sonda Która z pań była twoim zdaniem najlepszą pierwszą damą? Maria Kaczyńska Jolanta Kwaśniewska Anna Komorowska Agata Duda Danuta Wałęsa Marta Nawrocka