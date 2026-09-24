Nawrocki traci przewagę. Sikorski już o włos. Tusk też mocno w górę

Najnowszy sondaż zaufania IBRiS dla Onetu wywraca dotychczasowy porządek, ukazując znaczące przetasowania na szczycie politycznych notowań.

Karol Nawrocki gwałtownie traci poparcie, spadając poniżej 50%, a Radosław Sikorski depcze mu po piętach, dzieląc ich zaledwie 0,9 punktu procentowego.

Odkryj, kto jeszcze zanotował zaskakujący wzrost, i jak te wyniki mogą zmienić polską scenę polityczną – szczegóły tylko tutaj!

Najnowszy sondaż IBRiS dla Onetu przynosi spore zmiany w poziomie zaufania do najważniejszych polskich polityków. Karol Nawrocki nadal uzyskuje najwyższy wynik, jednak dystans dzielący go od Radosława Sikorskiego jest już minimalny. Prezydentowi ufa obecnie 47,1 proc. badanych. To o 3,1 pkt proc. mniej niż w sierpniowym pomiarze. Tym samym po raz pierwszy od kilku miesięcy wynik Nawrockiego spadł poniżej granicy 50 proc.

Sikorski tuż za Nawrockim

Radosław Sikorski osiągnął 46,2 proc. zaufania, poprawiając swój poprzedni wynik o 2,6 pkt proc. Różnica między nim a Karolem Nawrockim wynosi więc zaledwie 0,9 pkt proc. i jak zaznacza Onet jest mniejsza niż deklarowany margines błędu badania. Zmiana jest szczególnie widoczna, gdy spojrzymy na wyniki prezydenta z ostatnich miesięcy. W czerwcu zaufanie do Karola Nawrockiego deklarowało 54,8 proc. badanych, w sierpniu 50,2 proc., a obecnie 47,1 proc. Oznacza to spadek o 7,7 pkt proc. w ciągu trzech miesięcy.

Donald Tusk z wyraźnym wzrostem

Trzeci wynik w badaniu uzyskał Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremierowi i szefowi MON ufa 42,8 proc. respondentów, czyli o 1,7 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Donald Tusk ma natomiast 40,7 proc. zaufania. W porównaniu z poprzednim badaniem wynik premiera wzrósł o 3,8 pkt proc. Włodzimierz Czarzasty osiągnął 38 proc., poprawiając wynik o 3,4 pkt proc. Krzysztof Bosak uzyskał 36,3 proc. zaufania, Mateusz Morawiecki – 35 proc., Piotr Zgorzelski – 30,7 proc., a Sławomir Mentzen – 27,1 proc.

Mocny wzrost Gawkowskiego

Jeszcze większą zmianę zanotował Krzysztof Gawkowski. Zaufanie do wicepremiera i ministra cyfryzacji deklaruje 25,4 proc. badanych, o 5,9 pkt proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Wynik Grzegorza Brauna wzrósł z kolei o 4,6 pkt proc. do 22,3 proc. Jednocześnie nieufność wobec lidera Konfederacji Korony Polskiej deklaruje 65,5 proc. ankietowanych.

Badanie IBRiS dla Onetu przeprowadzono 19–20 września 2026 roku metodą CATI, czyli telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo. Próba liczyła 1,1 tys. dorosłych Polaków. Wyniki pokazują deklaracje respondentów w momencie przeprowadzania badania i nie są prognozą wyborczą.

11

Risercz | ZIEMKIEWICZ O LIKWIDACJI TVP