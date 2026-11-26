- Tomasz Sakiewicz zapowiedział proces przeciwko Janowi Grabcowi. Prezes Telewizji Republika zarzuca ministrowi rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.
- Szef Kancelarii Premiera domaga się wyjaśnienia przepływów finansowych związanych ze stacją. Chce wiedzieć, jak wykorzystywane są pieniądze przekazywane przez widzów.
- W tle sporu znalazły się ustalenia Wirtualnej Polski. Dziennikarze opisali spółkę zarejestrowaną na Malcie, której udziałowcami są Tomasz Sakiewicz, Jarosław Olechowski i Jan Rachoń.
- Sakiewicz odrzuca sugestie dotyczące wyprowadzania pieniędzy z wpłat. Zapowiedział, że będzie dochodził swoich praw przed sądem.
Prawdziwa burza na linii Telewizja Republika – rząd. Tomasz Sakiewicz zapowiedział podjęcie zdecydowanych kroków prawnych przeciwko szefowi Kancelarii Premiera, Janowi Grabcowi. Powód? Publiczne wypowiedzi ministra dotyczące finansów stacji i działalności biznesowej jej kierownictwa. Sakiewicz nie gryzie się w język i zapowiada, że polityk słono zapłaci za swoje słowa.
Grabiec o "pieniądzach ubogich emerytów"
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odniósł się do informacji dotyczących spółek związanych z kierownictwem Telewizji Republika. Jan Grabiec uderzył w bardzo czułe tony, wywołując temat wpłat, których dokonują wierni widzowie stacji.
— Jeśli te ich pieniądze, te pieniądze emerytów, te wyciągnięte, symboliczne sto złotych z emerytury jakiegoś ubogiego emeryta, zamiast do telewizji, jak im się wydaje, trafia do jakiejś spółki założonej przez osoby fizyczne na Malcie, to rzeczywiście mamy tutaj coś niepokojącego w tym systemie — stwierdził minister.
Zdaniem Grabca sprawą powinny zająć się odpowiednie instytucje państwowe. Minister ocenił, że organy ścigania powinny to wyjaśnić dogłębnie, i wyraził nadzieję, że sprawę zbadają prokuratura oraz organy skarbowe. Według polityka opinia publiczna, a zwłaszcza sami sympatycy prawicy, mają prawo wiedzieć, czy ich wsparcie finansowe faktycznie idzie na program, czy może "trafia do prywatnych kieszeni czy spółek wyprowadzonych poza Polskę".
Sakiewicz nie dłużny: "Będzie siedział w innym miejscu"
Odpowiedź Tomasza Sakiewicza była błyskawiczna i wyjątkowo ostra. Prezes Telewizji Republika uznał wypowiedzi Grabca za szerzenie kłamstw i zapowiedział, że sprawa znajdzie swój finał przed obliczem sędziego. W mocnych słowach nazwał ministra "oszustem".
— Za to, co powiedział pan Grabiec, czy jakąkolwiek sugestię, że jakieś pieniądze są wyprowadzane jeszcze z tych wpłat, to niestety czeka go kolejny proces — oświadczył stanowczo Sakiewicz.
Szef Republiki nie kryje, że liczy na surowe konsekwencje dla polityka.
— Tego się nie da tak odpuścić. Po prostu będzie musiał za to bardzo srogo zapłacić. Jeżeli jemu się wydaje, że on wiecznie będzie siedział w tym miejscu, gdzie siedzi, to mi się wydaje, że jednak wcześniej czy później będzie siedział w innym miejscu — dodał, sugerując politykowi znacznie poważniejsze kłopoty niż tylko sprawa cywilna.
Maltański ślad w tle
U podstaw całego sporu leżą ustalenia Wirtualnej Polski. Dziennikarze ujawnili, że Tomasz Sakiewicz wraz z Jarosławem Olechowskim i Janem Rachoniem są udziałowcami spółki Republika Broadcasting, którą zarejestrowano na Malcie w lutym 2025 roku. Rok później firma ta objęła połowę udziałów w warszawskiej spółce Invicti.
To właśnie te powiązania biznesowe stały się podstawą pytań Jana Grabca o losy składek wpłacanych przez widzów. Sakiewicz stanowczo odcina się od tych sugestii, zapowiadając pozew przeciwko ministrowi za sugestie o wyprowadzaniu pieniędzy z wpłat.
Poniżej galeria zdjęć: Zbigniew Ziobro w studio TV Republika