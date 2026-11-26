Tomasz Sakiewicz zapowiedział proces przeciwko Janowi Grabcowi. Prezes Telewizji Republika zarzuca ministrowi rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Prezes Telewizji Republika zarzuca ministrowi rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Szef Kancelarii Premiera domaga się wyjaśnienia przepływów finansowych związanych ze stacją. Chce wiedzieć, jak wykorzystywane są pieniądze przekazywane przez widzów.

Chce wiedzieć, jak wykorzystywane są pieniądze przekazywane przez widzów. W tle sporu znalazły się ustalenia Wirtualnej Polski. Dziennikarze opisali spółkę zarejestrowaną na Malcie, której udziałowcami są Tomasz Sakiewicz, Jarosław Olechowski i Jan Rachoń.

Dziennikarze opisali spółkę zarejestrowaną na Malcie, której udziałowcami są Tomasz Sakiewicz, Jarosław Olechowski i Jan Rachoń. Sakiewicz odrzuca sugestie dotyczące wyprowadzania pieniędzy z wpłat. Zapowiedział, że będzie dochodził swoich praw przed sądem.

Prawdziwa burza na linii Telewizja Republika – rząd. Tomasz Sakiewicz zapowiedział podjęcie zdecydowanych kroków prawnych przeciwko szefowi Kancelarii Premiera, Janowi Grabcowi. Powód? Publiczne wypowiedzi ministra dotyczące finansów stacji i działalności biznesowej jej kierownictwa. Sakiewicz nie gryzie się w język i zapowiada, że polityk słono zapłaci za swoje słowa.

Grabiec o "pieniądzach ubogich emerytów"

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odniósł się do informacji dotyczących spółek związanych z kierownictwem Telewizji Republika. Jan Grabiec uderzył w bardzo czułe tony, wywołując temat wpłat, których dokonują wierni widzowie stacji.

— Jeśli te ich pieniądze, te pieniądze emerytów, te wyciągnięte, symboliczne sto złotych z emerytury jakiegoś ubogiego emeryta, zamiast do telewizji, jak im się wydaje, trafia do jakiejś spółki założonej przez osoby fizyczne na Malcie, to rzeczywiście mamy tutaj coś niepokojącego w tym systemie — stwierdził minister.

Zdaniem Grabca sprawą powinny zająć się odpowiednie instytucje państwowe. Minister ocenił, że organy ścigania powinny to wyjaśnić dogłębnie, i wyraził nadzieję, że sprawę zbadają prokuratura oraz organy skarbowe. Według polityka opinia publiczna, a zwłaszcza sami sympatycy prawicy, mają prawo wiedzieć, czy ich wsparcie finansowe faktycznie idzie na program, czy może "trafia do prywatnych kieszeni czy spółek wyprowadzonych poza Polskę".

Sakiewicz nie dłużny: "Będzie siedział w innym miejscu"

Odpowiedź Tomasza Sakiewicza była błyskawiczna i wyjątkowo ostra. Prezes Telewizji Republika uznał wypowiedzi Grabca za szerzenie kłamstw i zapowiedział, że sprawa znajdzie swój finał przed obliczem sędziego. W mocnych słowach nazwał ministra "oszustem".

— Za to, co powiedział pan Grabiec, czy jakąkolwiek sugestię, że jakieś pieniądze są wyprowadzane jeszcze z tych wpłat, to niestety czeka go kolejny proces — oświadczył stanowczo Sakiewicz.

Szef Republiki nie kryje, że liczy na surowe konsekwencje dla polityka.

— Tego się nie da tak odpuścić. Po prostu będzie musiał za to bardzo srogo zapłacić. Jeżeli jemu się wydaje, że on wiecznie będzie siedział w tym miejscu, gdzie siedzi, to mi się wydaje, że jednak wcześniej czy później będzie siedział w innym miejscu — dodał, sugerując politykowi znacznie poważniejsze kłopoty niż tylko sprawa cywilna.

Maltański ślad w tle

U podstaw całego sporu leżą ustalenia Wirtualnej Polski. Dziennikarze ujawnili, że Tomasz Sakiewicz wraz z Jarosławem Olechowskim i Janem Rachoniem są udziałowcami spółki Republika Broadcasting, którą zarejestrowano na Malcie w lutym 2025 roku. Rok później firma ta objęła połowę udziałów w warszawskiej spółce Invicti.

To właśnie te powiązania biznesowe stały się podstawą pytań Jana Grabca o losy składek wpłacanych przez widzów. Sakiewicz stanowczo odcina się od tych sugestii, zapowiadając pozew przeciwko ministrowi za sugestie o wyprowadzaniu pieniędzy z wpłat.

Poniżej galeria zdjęć: Zbigniew Ziobro w studio TV Republika

39