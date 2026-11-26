Instytucja ta stanęła w obliczu zagrożenia w realizacji wydatków budżetowych, co było bezpośrednim powodem interwencji rządu.

Narodowy Bank Polski wstrzymał wszystkie zlecenia płatnicze dotyczące kont TK, argumentując to uzasadnionymi wątpliwościami co do tego, kto jest uprawniony do reprezentowania Trybunału.

Premier Donald Tusk wydał dyspozycję, by Bank Gospodarstwa Krajowego przejął finansowanie Trybunału, co ma na celu przywrócenie płynności finansowej i ominięcie blokady zastosowanej przez NBP.

Poważny kryzys finansowy u bram Trybunału Konstytucyjnego zmusił rząd do podjęcia błyskawicznych kroków. Jak poinformował w czwartek rzecznik rządu Adam Szłapka, premier Donald Tusk wydał już dyspozycję, która ma uratować płynność finansową tej instytucji. Zgodnie z decyzją szefa rządu, finansowanie Trybunału ma teraz zapewniać Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

To jednak nie koniec zmian. Aby cała operacja była możliwa, odpowiednie środki na ten cel musi zabezpieczyć minister finansów. „Państwo musi działać” – podkreślił krótko Adam Szłapka we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Stan wyjątkowy w finansach Trybunału

Gwałtowna reakcja rządu to efekt publikacji specjalnej uchwały Rady Ministrów, która w środę wieczorem pojawiła się w Monitorze Polskim. Dokument w sprawie „podjęcia środków niezbędnych do zapobieżenia sytuacji kryzysowej” wszedł w życie z chwilą ogłoszenia.

Sytuacja jest alarmująca. W uchwale wprost stwierdzono, że funkcjonowanie Trybunału jest „poważnie zagrożone w sferze realizacji wydatków budżetowych”. Wszystko przez to, że Narodowy Bank Polski wstrzymał wszelkie zlecenia płatnicze dotyczące pieniędzy zgromadzonych na rachunkach TK. W praktyce oznaczało to odcięcie instytucji od gotówki.

Dlaczego NBP zablokował przelewy?

Jak podaje PAP, bank centralny o swojej decyzji poinformował już w ubiegłym tygodniu. Powód? Przedstawiciele NBP argumentowali, że mają uzasadnione wątpliwości co do tego, kto tak naprawdę jest uprawniony do reprezentowania Trybunału Konstytucyjnego w kontaktach z bankiem.

Mimo że NBP zaznaczył, iż nie czuje się właściwy do rozstrzygania sporu o to, kto kieruje Trybunałem, skutki tej decyzji okazały się paraliżujące. Teraz, dzięki decyzji Donalda Tuska i zaangażowaniu BGK, patowa sytuacja ma zostać rozwiązana, a wypłaty mają zostać wznowione z pominięciem blokady w banku centralnym.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

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Sonda Czy Polska powinna przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego? Tak, cały skład TK powinien zostać wybrany od nowa Nie, należy rozwiązać spór bez wymiany wszystkich sędziów Nie mam zdania