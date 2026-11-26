Nie trudne warunki atmosferyczne są główną przeszkodą w zestrzeleniu obiektów, ponieważ współczesne samoloty mają techniczne możliwości działania w takiej pogodzie. Kluczowym problemem jest konieczność odpowiedniej identyfikacji obiektu przed podjęciem decyzji o otwarciu ognia.

Istnieją istotne różnice w zasadach działania polskich pilotów i sojuszników. Polska dopuszcza możliwość zestrzelenia obiektów, których charakter nie budzi wątpliwości, bez konieczności wcześniejszej identyfikacji wzrokowej, co jest "nagnięciem" prawa międzynarodowego czasu pokoju. Piloci innych państw mogą być związani bardziej restrykcyjnymi zasadami.

Wprowadzenie strefy zakazu lotów wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej mogłoby znacząco ułatwić podejmowanie decyzji przez wojsko, zmniejszając ryzyko błędnej identyfikacji obiektów i zwiększając skuteczność obrony przestrzeni powietrznej.

Dlaczego nie zestrzelono rosyjskich rakiet? Mjr Fiszer wyjaśnia

Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę powodują wzrost napięcia na wschodzie Polski. Mieszkańcy otrzymują alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, wojsko podnosi gotowość bojową, a w powietrze wzbijają się polskie i sojusznicze samoloty. Mimo to, jak zwrócono uwagę w „Porannym ringu”, w ostatnim czasie nie udało się zestrzelić obiektów naruszających polską przestrzeń powietrzną.

Jednym z powodów, dla których nie doszło do zestrzelenia pocisku podczas ostatnich incydentów, miały być trudne warunki atmosferyczne. Mjr rez. Michał Fiszer podkreślił jednak, że wypowiedzi przedstawicieli wojska zostały przez opinię publiczną odebrane w sposób zbyt uproszczony.

– Bo z tego co on powiedział, to ludzie wyciągnęli jeden wniosek, że była zła pogoda, więc nie można było zestrzelić – mówił ekspert w „Porannym ringu”, odnosząc się do wypowiedzi generała Nowaka.

Jak wyjaśnił, współczesne samoloty wojskowe dysponują możliwościami technicznymi pozwalającymi na zwalczanie celów również w trudnych warunkach atmosferycznych. Problemem jest jednak konieczność odpowiedniej identyfikacji obiektu przed otwarciem ognia.

– To można robić od czasu wojny wietnamskiej czyli od ponad 50 lat. Takie techniczne możliwości są – podkreślił były pilot wojskowy.

Polscy piloci mają inne uprawnienia niż sojusznicy? Ekspert wskazuje na przepisy

Mjr Michał Fiszer zwrócił uwagę na istotną różnicę pomiędzy zasadami działania polskich pilotów a zasadami obowiązującymi w innych państwach sojuszniczych. Nie chodzi zatem wyłącznie o wyposażenie samolotów czy umiejętności pilotów, lecz przede wszystkim o uwarunkowania prawne.

– Tylko co stoi na przeszkodzie? Stoi na przeszkodzie prawo międzynarodowe czasu pokoju. Polacy nagięli to prawo – powiedział ekspert.

Jak tłumaczył, Polska dopuła możliwość zestrzeliwania przez własne myśliwce określonych obiektów bez konieczności ich wcześniejszej identyfikacji wzrokowej, jeżeli ich charakter nie budzi wątpliwości.

– My zezwoliliśmy naszym myśliwcom pod naszym dowództwem na zestrzeliwanie obiektów, które w sposób oczywisty nie są celami cywilnymi – wyjaśnił mjr Fiszer.

Według eksperta piloci innych państw mogą być związani bardziej restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi identyfikacji przechwytywanych obiektów. Trudne warunki atmosferyczne mogą zatem uniemożliwić spełnienie wymogów koniecznych do podjęcia decyzji o otwarciu ognia, nawet jeżeli pod względem technicznym zestrzelenie celu byłoby możliwe.

Rosja chce podważyć zaufanie Polaków do własnego wojska?

Zdaniem mjr. Michała Fiszera nawet skuteczne zestrzeliwanie pojedynczych rosyjskich rakiet i dronów nie musi doprowadzić do zakończenia naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Ekspert uważa, że działania Rosji mają również wymiar psychologiczny i są obliczone na wywołanie niepokoju wśród polskiego społeczeństwa.

– Rosjanie będą to robić dalej aż do skutku, dlatego że ich celem jest pokazanie nam, pokazanie ludziom, że wojsko was nie obroni, u was system obrony powietrznej nie działa i tak dalej – ocenił gość „Porannego ringu”.

Były pilot wojskowy zwrócił uwagę, że Rosja wykorzystuje zasadniczą różnicę pomiędzy funkcjonowaniem sił zbrojnych w czasie pokoju a ich działaniem podczas konfliktu zbrojnego.

– Mianowicie taki, że inaczej funkcjonuje wojsko w czasie pokoju, a inaczej funkcjonuje w czasie wojny – zaznaczył.

Dlaczego nie można rozmieścić wszystkich jednostek przeciwlotniczych przy granicy?

Mjr Fiszer odniósł się również do możliwości zwiększenia obecności jednostek obrony przeciwlotniczej na wschodzie Polski. Jak przekonywał, stałe utrzymywanie znacznych sił przy granicy wiązałoby się z poważnymi konsekwencjami dla procesu szkolenia żołnierzy.

W jego ocenie długotrwałe pełnienie dyżurów nie może zastąpić regularnych ćwiczeń wojskowych, które pozwalają utrzymać odpowiedni poziom przygotowania do ewentualnego konfliktu.

– Żołnierz, żeby mieć wprawę, żeby coś umieć robić, no to musi ćwiczyć – podkreślił ekspert.

Fiszer wskazał, że podczas wojny żołnierze zdobywają doświadczenie bezpośrednio w działaniach bojowych. W czasie pokoju konieczne jest natomiast systematyczne szkolenie. Całkowite podporządkowanie funkcjonowania jednostek przeciwlotniczych ochronie granicy mogłoby więc w dłuższej perspektywie negatywnie wpłynąć na ich przygotowanie.

Zakaz lotów przy granicy z Ukrainą. Mjr Fiszer nie ma wątpliwości

W rozmowie poruszono również kwestię propozycji wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka, dotyczącej utworzenia strefy zakazu lotów wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej.

Zdaniem mjr. Michała Fiszera takie rozwiązanie mogłoby znacząco ułatwić podejmowanie decyzji przez wojsko. Ograniczenie cywilnego ruchu lotniczego zmniejszyłoby bowiem ryzyko błędnej identyfikacji przechwytywanego obiektu.

Były pilot wojskowy opowiedział się za wprowadzeniem takiego rozwiązania. Zapytany, czy wobec obecnej sytuacji nie należałoby już podjąć konkretnych działań, odpowiedział zdecydowanie:

– To trzeba zrobić po prostu –

Ekspert zwrócił jednak uwagę, że pozostaje kwestia zakresu ograniczeń oraz ich konsekwencji dla funkcjonowania lotnictwa cywilnego. Wprowadzenie rozległej strefy zakazu lotów mogłoby oznaczać poważne utrudnienia dla portów lotniczych w Rzeszowie i Lublinie.

W ocenie mjr. Fiszera konieczne jest zatem znalezienie rozwiązania, które zwiększy skuteczność obrony polskiej przestrzeni powietrznej, a jednocześnie uwzględni potrzeby lotnictwa cywilnego. Samo zwiększanie wydatków na uzbrojenie nie rozwiąże bowiem wszystkich problemów, jeżeli przeszkodą w podejmowaniu działań pozostaną obowiązujące procedury i ograniczenia prawne.

Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut! Pytanie 1 z 15 Jarosław Kaczyński: Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Liga Polskich Rodzin Następne pytanie