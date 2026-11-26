Rosati uważa reset TK za punkt wyjścia do dyskusji, ale trwałe rozwiązanie wiąże ze zmianą konstytucji

Rosati sprzeciwia się udziałowi prezydenta w wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Według Rosatiego reset TK nie może stać się mechanizmem pozwalającym na wielokrotną wymianę jego składu

Uchwały w sprawie Bogdana Święczkowskiego nadal wywołują skutki prawne, choć ich skuteczność może ocenić sąd

Reset TK to dopiero początek rozmowy

W debacie publicznej pojawiają się różne warianty tzw. resetu Trybunału Konstytucyjnego. Zwykle przewidują one zakończenie kadencji obecnego składu Trybunału i jednorazowy wybór nowych sędziów według zmienionych zasad. Różnią się zakresem uprawnień Sejmu, Senatu i prezydenta, a także większością wymaganą do wyboru sędziów.

W „Expressie Biedrzyckiej” Przemysław Rosati podkreślał, że celem powinno być przywrócenie Trybunałowi działania zgodnego z konstytucją. Zaznaczył jednak, że oczekiwania wobec sprawnego działania tej instytucji trzeba oddzielić od oceny podstaw prawnych konkretnych zarządzeń i działań osób pełniących funkcje publiczne.

Reset może być punktem wyjścia do rozmowy o zmianach, ale nie jest jeszcze dopracowanym projektem reformy ustrojowej. Rosati ocenił, że trwałe rozwiązanie wymagałoby nowelizacji konstytucji, choć obecny układ polityczny jej nie sprzyja.

Prezydent nie powinien wybierać sędziów TK

Rosati sprzeciwił się udziałowi prezydenta w procedurze wyboru sędziów TK. Przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny może powierzyć marszałkowi Sejmu czasowe wykonywanie obowiązków prezydenta. Z tego powodu, jego zdaniem, głowa państwa nie powinna mieć narzędzia, które pozwalałoby blokować wybór sędziów Trybunału.

Jego zdaniem niezależność sądu konstytucyjnego wymaga jak najmniejszego wpływu polityków na jego skład. Ostrzegł też, że model pozwalający uruchomić reset na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i za zgodą odpowiedniej większości parlamentarnej mógłby prowadzić do kolejnych wymian składu Trybunału.

Rosati ocenił, że przywrócenie prawidłowego działania TK utrudnia polityczne podważanie statusu jego sędziów. Za jeden z warunków poprawy uznał zaprzestanie przez prezydenta twierdzeń, że osoby, które nie złożyły przed nim ślubowania, nie są sędziami.

Spór o status Święczkowskiego. Co z zastępcami prokuratora generalnego?

Poruszono także sprawę Bogdana Święczkowskiego, prezesa TK. Prokuratura Krajowa wystąpiła z wnioskami o uchylenie immunitetu Święczkowskiego i wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego. Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK podjęło uchwały dotyczące immunitetów i zawieszenia, ale ich prawomocność oraz sposób podjęcia wciąż są kwestionowane.

Rosati ocenił, że Święczkowski jest formalnie sędzią zawieszonym w wykonywaniu czynności na podstawie zarządzenia i uchwały o uchyleniu immunitetu. Przyznał, że wobec tych rozstrzygnięć można mieć zastrzeżenia prawne, ale podkreślił, że nadal pozostają one w obrocie prawnym i wywołują skutki. Ich skuteczność może zostać oceniona przez sąd przy kontroli czynności prokuratorskich w toku śledztwa.

Rosati za pilne uznał zbadanie przepisów ograniczających możliwość odwołania zastępców prokuratora generalnego. Jego zdaniem osoba kierująca prokuraturą powinna móc dobierać swoich współpracowników. Ewentualne stwierdzenie niekonstytucyjności tych przepisów nie przywróciłoby automatycznie wcześniejszych zasad. Konieczne byłoby uchwalenie nowych regulacji przez Sejm i Senat, a następnie ich podpisanie przez prezydenta.

Spór o zgromadzenie przed TK trafił do sądu

Rosati poparł decyzję prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o nieprzedłużeniu zgromadzenia przed siedzibą TK przy alei Szucha. Zaznaczył jednak, że zgodność tej decyzji z prawem oceni Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego wpłynęło odwołanie.

Podkreślił znaczenie konstytucyjnego prawa do zgromadzeń, ale przypomniał, że trzeba także uwzględniać prawa innych osób. Jego zdaniem protest może odbywać się bez blokowania ulicy i wejścia do urzędu. Ograniczenie obszaru zgromadzenia do niezbędnego minimum nie musi przy tym naruszać istoty prawa do zgromadzeń.

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