Marszałek nie zgodził się na utworzenie zespołu, powołując się na regulamin Sejmu

Wniosek o utworzenie zespołu złożyli politycy Prawa i Sprawiedliwości

Czarzasty wskazał, że ustalanie naruszeń prawa należy do prokuratury i sądów

Według marszałka Trybunał powinien wreszcie rozpatrzyć ponad tysiąc zaległych spraw obywateli

Dlaczego marszałek nie zgodził się na zespół?

23 listopada 2026 r. Włodzimierz Czarzasty wydał zarządzenie nr 22, w którym nie zgodził się na utworzenie Parlamentarnego Zespołu ds. przywrócenia oraz naprawy ładu konstytucyjnego, rozliczenia naruszeń prawa, w tym działań mających na celu usunięcie przemocą konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Marszałek powołał się na regulamin Sejmu, w tym na art. 8c ust. 3, dodany w pierwszej połowie 2026 r. W uzasadnieniu napisał, że nazwa i cele zespołu sugerowałyby, iż konstytucyjne organy państwa zostały bezprawnie usunięte, zanim ustaliłyby to prokuratura i sądy.

Czarzasty podkreślał, że posłowie nie powinni przesądzać ani o odpowiedzialności konkretnych osób, ani o tym, czy doszło do złamania prawa. Jak zaznaczył, takie ustalenia należą do prokuratury i sądów. Wyjątkiem są komisje śledcze, które działają w odrębnym trybie. Parlamentarzyści mogą zaś spotykać się i dyskutować także bez formalnego zespołu sejmowego.

PiS chce kontynuować inicjatywę

Wniosek złożyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek. Po decyzji marszałka zapowiedzieli, że będą kontynuować inicjatywę, choć nie powstanie formalny zespół sejmowy. Spór o zarządzenie może trafić do sądu.

Spór wpisuje się w debatę o przyszłości Trybunału Konstytucyjnego i sposobie rozwiązywania sporów konstytucyjnych. Czarzasty krytykował pomysł tak zwanego resetu Trybunału. Przypominał, że zmiana konstytucji wymaga większości dwóch trzecich głosów w Sejmie, czyli poparcia co najmniej 307 posłów, oraz 51 głosów w Senacie.

Odnosząc się do propozycji przypisywanych PSL, marszałek zgłosił zastrzeżenia do zasad wyboru kandydatów do Trybunału. Jego zdaniem konieczność uzyskania zgody prezydenta przed przedstawieniem kandydatur marszałkowi Sejmu zwiększałaby polityczny wpływ głowy państwa na tę instytucję. Krytykował także rozwiązanie, które, jak opisywał, pozwalałoby większości parlamentarnej odwoływać sędziów Trybunału.

Trybunał ma ponad tysiąc zaległych spraw

Zdaniem Czarzastego najpilniejszym zadaniem Trybunału powinno być rozpatrzenie spraw, które od lat czekają na decyzję. Jak mówił, na rozstrzygnięcie czekają tam 1172 spraw, a najstarsza z nich wpłynęła w 2013 r. Dotyczą one między innymi przeliczania emerytur, świadczeń dla dzieci z niepełnosprawnościami, kredytów frankowych i praw pracowników sądów.

Marszałek przekazał, że w najbliższym czasie mają zostać powołane składy, które będą mogły orzekać w sprawach obywateli. Dodał, że śledzi los ustawy, która ma przywrócić stan prawny w sprawach aborcji sprzed orzeczenia Trybunału. Jeśli prezydent ją zawetuje, Czarzasty zamierza wystąpić do Trybunału o wykładnię.

Czarzasty poparł też decyzję prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który nie przedłużył zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślił, że organizatorzy protestu mogą zaskarżyć tę decyzję do sądu.

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