Przegląd Pentagonu ma określić, gdzie mogą zostać przeniesione amerykańskie wojska

Adam Bielan nie spodziewa się decyzji o bazie ani 4 grudnia, ani tuż po tej dacie

Europoseł zarzucił rządowi opóźnienia w rozpoczęciu negocjacji i brak projektu specustawy

Do podjęcia decyzji potrzebne są dalsze rozmowy Polski z USA oraz przygotowanie odpowiednich przepisów w Polsce

Raport Pentagonu trafi do Białego Domu. Co to zmienia?

Global Posture Review to przegląd Pentagonu dotyczący rozmieszczenia amerykańskich wojsk i możliwych przenosin części sił. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że jego wyniki mają trafić do Białego Domu w grudniu. Pełna treść dokumentu nie została ujawniona, a część informacji na jego temat nie jest oficjalnie potwierdzona.

Według Adama Bielana raport będzie tylko jednym z dokumentów analizowanych przez amerykańską administrację, a ostateczną decyzję podejmie Donald Trump. Samo przekazanie przeglądu nie przesądza więc o utworzeniu stałej bazy w Polsce. Europoseł ma jednak nadzieję, że decyzja zapadnie jeszcze przed końcem roku.

Bielan zarzuca rządowi opóźnienia w sprawie bazy

Zdaniem europosła propozycja utworzenia bazy padła podczas spotkania na najwyższym szczeblu 3 września 2025 roku. Przypomniał, że Rada Ministrów dopiero 16 czerwca 2026 roku przyjęła uchwałę upoważniającą ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza do działań w tej sprawie.

W „Ósmej Rundzie” Bielan przekonywał, że rozmowy można było rozpocząć i zakończyć szybciej. Zarzucił też władzom, że w listopadzie wciąż nie było projektu specustawy potrzebnej do przygotowania inwestycji. To ocena przedstawiona przez europosła.

Ewentualne stałe rozmieszczenie wojsk USA w Polsce wymagałoby dalszych ustaleń między Warszawą a Waszyngtonem, w tym porozumień określających status amerykańskich sił. Po polskiej stronie potrzebne byłoby także przygotowanie odpowiednich przepisów i zaplecza organizacyjnego.

Stała baza USA miałaby znaczenie dla bezpieczeństwa Polski

Bielan przekonywał, że stała baza mocniej wiązałaby bezpieczeństwo Polski z bezpieczeństwem USA. Zaznaczył jednak, że sama baza nie zastąpi własnej armii ani dalszej modernizacji sił zbrojnych.

Europoseł zwrócił też uwagę, że okres świąteczny i rozpoczęcie pracy nowego Kongresu w styczniu mogą spowolnić działania amerykańskiej administracji. Jego zdaniem ewentualne spory polityczne w Waszyngtonie mogłyby odciągnąć uwagę prezydenta od sprawy bazy, choć nie musiałyby zablokować projektu.

Bielan krytycznie ocenił także relacje premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z administracją Trumpa. Jego zdaniem może to utrudniać rządowi bezpośrednie kontakty z Białym Domem. To stanowisko polityka, a szczegóły rozmów dyplomatycznych dotyczących bazy nie są publicznie znane.

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