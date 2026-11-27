Przypominamy, że Zbigniew Ziobro ukrywa się przed polskimi organami ścigania. Prokuratorzy chcą mu postawić 26 zarzutów dotyczących nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości z okresu, gdy kierował tym resortem. Polityk wyjechał najpierw na Węgry, a od maja przebywa w USA. O jego ewentualne wejście do rządu po wyborach w 2027 r. zapytano w Radiu Zet Przemysława Czarnka. – Jeśli zdrowie pozwoli, to tak – odpowiedział twierdząco.

Inni politycy PiS są bardziej ostrożni. – Zbigniewowi Ziobrze były postawione pewne zarzuty, więc moim zdaniem wejście do rządu nie będzie takie proste – mówi nam poseł Bolesław Piecha.

Biegli przerywają milczenie ws. Smoleńska i śledztwa. Żurek komentuje

Do słów Czarnka odniósł się też w Polsat News Mariusz Błaszczak (57 l.). – Bądźmy ostrożni, jeżeli chodzi o stanowiska w rządzie. Na razie jesteśmy na etapie zachęcania partnerów po prawej stronie sceny politycznej do wystąpienia na wspólnej liście – stwierdził polityk PiS.

– Deklaracje dotyczące Ziobry w przyszłym rządzie są korzystne dla utrzymania twardego elektoratu, ale są ryzykowne, jeśli chodzi o pozyskiwanie umiarkowanych wyborców centrowych, a ci też są dla PiS potrzebni, aby uzyskało poparcie powyżej 20 proc. Jeśli PiS utraci umiarkowany elektorat, wzrośnie poparcie dla Rozwoju Plus – ocenia ekspert ds. marketingu politycznego dr Sergiusz Trzeciak (50 l.).

mec. Rosati OSTRO: Prezydent NIE MOŻE mieć żadnej kompetencji przy wyborze sędziów TK