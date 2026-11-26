„Giertych, słuchaj uważnie”. Ziobro nie przebierał w słowach

Zbigniew Ziobro zamieścił na platformie X wpis skierowany do posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Nie szczędził mu mocnych słów. Były minister sprawiedliwości sugerował, że polityk powinien ponieść odpowiedzialność karną w związku ze sprawą osoby określanej przez niego jako „Foka”.

– Giertych, słuchaj uważnie. Twój zaufany „Foka” już jest oskarżony. Ty, herszt tej grupy, powinieneś siedzieć obok niego – napisał Ziobro.

Na tym były minister sprawiedliwości nie poprzestał. Nawiązał również do doniesień dotyczących afery NCBiR i zarzutów, które pojawiły się pod jego adresem.

– Myślisz, że uratują cię pomówienia i dowody fabrykowane przeciwko mnie w sprawie Krala? Grubo się mylisz. Wrabianie niewinnego człowieka rękami przestępcy kończy się w kryminale. Na lata. Odpowiesz za obie sprawy – zapowiedział polityk PiS.

Zeznania w sprawie NCBiR. Padło nazwisko byłego ministra

Wpis Ziobry to reakcja na publikację Onetu z 19 listopada. Portal opisał wyjaśnienia Macieja Ż., podejrzanego między innymi o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pranie pieniędzy i podżeganie do zabójstwa.

Według relacji Macieja Ż. Krzysztof B., jedna z osób wiązanych z aferą NCBiR, miał powoływać się na swoje wpływy u Zbigniewa Ziobry. Twierdził podobno, że dzięki byłemu ministrowi sprawiedliwości objął stanowisko w NCBiR Investment Fund. Miał też opowiadać o nadzorowaniu przez Ziobrę przedsięwzięć związanych z finansowaniem spółek.

W zeznaniach pojawił się również wątek rzekomego przygotowywania zagranicznych struktur, które miały służyć wyprowadzaniu pieniędzy z polskich podmiotów na wypadek zmiany władzy. Maciej Ż. twierdził, że Krzysztof B. opowiadał mu o takim planie.

Ziobro wszystkiemu zaprzecza

Były minister sprawiedliwości stanowczo odrzucił doniesienia łączące go z aferą. Zapewnił, że nie zna osób wymienionych w publikacji i nigdy się z nimi nie spotykał.

„Nie znam Macieja Ż., Krzysztofa B., Anny O. ani prokuratora Marcina Szpondy. Nigdy ich nie spotkałem i nie miałem z nimi nic wspólnego” – oświadczył Ziobro w mediach społecznościowych.

Podkreślił również, że nie wpływał na decyzje personalne ani merytoryczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zaznaczył, że NCBiR nie podlegało Ministerstwu Sprawiedliwości. Według jego relacji Krzysztof B. podczas przesłuchania miał zaprzeczyć, że go zna - opisuje dorzeczy.pl.

Ziobro kwestionuje wiarygodność świadka

Polityk PiS zakwestionował także wiarygodność Macieja Ż. Wskazał, że w jednym z postępowań uzyskał on status tak zwanego małego świadka koronnego. Zdaniem Ziobry może to oznaczać dla podejrzanego poważne korzyści w toczącym się postępowaniu.

„Stawka dla przestępcy jest ogromna: status małego świadka koronnego może mu oszczędzić nawet dziesiątki lat za kratami. Tak ta władza kupuje sobie przestępców. Za taką cenę znajdzie nie dwóch, ale stu kryminalistów gotowych powiedzieć wszystko, czego zażąda” – napisał były minister.

W publikacji Onetu pojawił się też wątek rzekomej łapówki w wysokości 300 tys. zł dla prokuratora, na którego wpływy miał powoływać się Krzysztof B. Postępowanie dotyczące jej przekazania zostało jednak umorzone, ponieważ ustalono, że do przestępstwa nie doszło - zaznacza dorzeczy.pl.

Sprawa wywołała kolejną ostrą wymianę politycznych oskarżeń. Ziobro zapowiada, że nie zamierza pozostawić zarzutów bez odpowiedzi. W swoim wpisie zagroził Giertychowi odpowiedzialnością karną, ale przedstawione przez niego twierdzenia pozostają jego oceną i oskarżeniami.

źródło: X

Giertych, słuchaj uważnie. Twój zaufany „Foka” już jest oskarżony. Ty, herszt tej grupy, powinieneś siedzieć obok niego. Myślisz, że uratują cię pomówienia i dowody fabrykowane przeciwko mnie w sprawie Krala? Grubo się mylisz. Wrabianie niewinnego człowieka rękami przestępcy kończy się w kryminale. Na lata. Odpowiesz za obie sprawy.— Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) November 26, 2026

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