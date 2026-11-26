Święczkowski zawieszony na 12 miesięcy. Jest decyzja sądu dyscyplinarnego

W czwartek zapadła ważna decyzja dotycząca prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Sąd dyscyplinarny TK postanowił zawiesić go w czynnościach służbowych na okres 12 miesięcy. O rozstrzygnięciu poinformowała około godz. 16. przewodnicząca składu sędzia Magdalena Bentkowska - informuje Polska Agencja Prasowa.

Wśród powodów zawieszenia wskazano m.in. niedopuszczenie do orzekania pięciu sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Chodzi o Marcina Dziurdę, Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Macieja Berka. Jak przekazała sędzia Bentkowska, osoby te są sędziami Trybunału Konstytucyjnego od momentu wyboru przez Sejm.

Żurek nie zostawił suchej nitki na prezesie TK

Na decyzję sądu szybko zareagował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wpis opublikowany na platformie X nie pozostawiał wątpliwości, co szef resortu sądzi o sytuacji w Trybunale.

– Skończył się czas prywatnego folwarku, który chronił dawnych dygnitarzy przed prokuraturą, gdy tysiąc spraw zwykłych obywateli latami czekało w szafach – napisał Żurek.

Minister podkreślił również, że Trybunał powinien wrócić do służby obywatelom. Dodał, że rząd szanuje decyzje niezależnych instytucji, ponieważ właśnie na tym ma polegać przywracanie praworządności.

Spór o władzę w Trybunale Konstytucyjnym

Decyzja o zawieszeniu Święczkowskiego jest kolejnym odsłonięciem narastającego konfliktu wokół kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego.

30 października sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała zarządzenia dotyczące przerw w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Tego samego dnia przedstawiciele grupy sędziów wybranych w obecnej kadencji Sejmu poinformowali, że Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem, będzie kierować Trybunałem Konstytucyjnym.

W ubiegłym tygodniu zwołane przez nią Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK podjęło kolejne decyzje. Uchyliło immunitety Święczkowskiego i Sochańskiego. Miało to związek z wnioskami prokuratora generalnego o zgodę na pociągnięcie obu sędziów do odpowiedzialności karnej.

Święczkowski kwestionuje decyzje. „Nie jestem zawieszony”

Bogdan Święczkowski nie uznaje jednak tych rozstrzygnięć. W ubiegłym tygodniu stanowczo zakwestionował legalność zgromadzenia zwołanego przez Annę Korwin-Piotrowską.

– Nie było żadnego Zgromadzenia Ogólnego i nie zapadły żadne uchwały. W żadnym wypadku nie jestem zawieszony – oświadczył prezes TK.

Spór o to, kto ma prawo kierować Trybunałem i podejmować wiążące decyzje, wciąż więc trwa. Czwartkowe postanowienie sądu dyscyplinarnego dokłada do niego kolejny poważny element. Tym razem stawką jest odsunięcie prezesa Trybunału Konstytucyjnego od wykonywania obowiązków na cały rok.

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