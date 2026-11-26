- Klub PiS, z inicjatywy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zamierza złożyć w Sejmie projekt uchwały wzywającej rząd do sprzeciwu wobec projektowanych Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2028-2034. Kaczyński skieruje także list do premiera Donalda Tuska w tej sprawie.
- PiS sprzeciwia się zwłaszcza cięciom w polityce rolnej i spójności. W projekcie uchwały podkreślono, że proponowane rozwiązania stwarzają ryzyko wykorzystywania budżetu UE jako instrumentu nacisku politycznego na suwerenne państwa członkowskie.
- W Brukseli trwają rozmowy liderów UE nad budżetem, gdzie ścierają się stanowiska państw domagających się cięć (tzw. płatnicy netto) z tymi broniącymi funduszy na rolnictwo i rozwój (tzw. przyjaciele spójności, w tym Polska). Ostatnia propozycja budżetu szefa Rady Europejskiej Antonio Costy zakłada 10% redukcję ogólną, z cięciami w polityce spójności, obronności i konkurencyjności, czemu sprzeciwia się m.in. polski rząd.
Jarosław Kaczyński zapowiedział w czwartek, że klub PiS nie zamierza bezczynnie przyglądać się negocjacjom w Brukseli. Prezes partii domaga się od rządu Donalda Tuska twardego stanowiska wobec projektowanych ram finansowych Unii Europejskiej. Oprócz sejmowej uchwały, Kaczyński przygotował także list skierowany bezpośrednio do szefa rządu.
W liście prezes PiS odwołuje się do wcześniejszych deklaracji premiera. Jak stwierdził Kaczyński, przypomina w nim o „zapewnieniach Donalda Tuska o tym, że bardzo dużo może w Unii Europejskiej”. Szef PiS zwrócił uwagę, że komisarzem UE ds. budżetu jest Piotr Serafin, bliski współpracownik Tuska i „główny twórca budżetu”.
PiS chce weta i buduje koalicję
Głównym celem działań opozycji jest zmuszenie rządu do postawienia twardych warunków. Projekt uchwały PiS wzywa gabinet Donalda Tuska do sprzeciwu wobec nowych planów finansowych. Kaczyński sugeruje dwa rozwiązania: zorganizowanie „koalicji albo zastosowanie weta wobec tego rodzaju decyzji”.
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Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak doprecyzował, że partia będzie domagać się, aby Sejm zajął się tym dokumentem już na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na 1-4 grudnia. Według polityków PiS, nowe rozwiązania niosą ze sobą poważne zagrożenia.
Jak czytamy w projekcie przytoczonym przez Polską Agencję Prasową, unijny budżet może stać się „instrumentem nacisku politycznego na suwerenne państwa członkowskie” oraz służyć do wymuszania zmian prawnych i społecznych w krajach Unii.
Walka o miliardy w Brukseli
Działania PiS zbiegają się w czasie z kluczowymi rozmowami w Brukseli. W czwartek szefowie państw i rządów UE zebrali się, by dyskutować o pieniądzach na lata 2028-2034. Na stole leżą propozycje, które budzą ogromne emocje.
Z jednej strony są tzw. państwa oszczędne (m.in. Niemcy), które chcą ostrych cięć. Z drugiej strony jest grupa „przyjaciół spójności”, do której należy Polska. Ta druga grupa walczy o utrzymanie funduszy na rolnictwo, rozwój regionów oraz o większe wydatki na obronność.
Z ustaleń PAP wynika, że najnowsza propozycja zakłada zmniejszenie budżetu o 10 proc. względem pierwotnych planów Komisji Europejskiej. Choć wydatki na rolnictwo miałyby pozostać nietknięte, środki na politykę spójności mogą spaść o 2,4 proc. Cięcia mogą dotknąć też obronności i konkurencyjności gospodarki.
Premier Donald Tusk już w poniedziałek zaznaczał, że nie przyjmie wersji budżetu, która uderzyłaby w bezpieczeństwo Polski lub oznaczała wyższe ceny energii. Jeśli czwartkowe negocjacje w mniejszych grupach nie przyniosą przełomu, liderzy państw podejmą kolejną próbę porozumienia na szczycie w grudniu.
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