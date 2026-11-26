Klub PiS, z inicjatywy prezesa Jarosława Kaczyńskiego, zamierza złożyć w Sejmie projekt uchwały wzywającej rząd do sprzeciwu wobec projektowanych Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2028-2034. Kaczyński skieruje także list do premiera Donalda Tuska w tej sprawie.

PiS sprzeciwia się zwłaszcza cięciom w polityce rolnej i spójności. W projekcie uchwały podkreślono, że proponowane rozwiązania stwarzają ryzyko wykorzystywania budżetu UE jako instrumentu nacisku politycznego na suwerenne państwa członkowskie.

W Brukseli trwają rozmowy liderów UE nad budżetem, gdzie ścierają się stanowiska państw domagających się cięć (tzw. płatnicy netto) z tymi broniącymi funduszy na rolnictwo i rozwój (tzw. przyjaciele spójności, w tym Polska). Ostatnia propozycja budżetu szefa Rady Europejskiej Antonio Costy zakłada 10% redukcję ogólną, z cięciami w polityce spójności, obronności i konkurencyjności, czemu sprzeciwia się m.in. polski rząd.

Jarosław Kaczyński zapowiedział w czwartek, że klub PiS nie zamierza bezczynnie przyglądać się negocjacjom w Brukseli. Prezes partii domaga się od rządu Donalda Tuska twardego stanowiska wobec projektowanych ram finansowych Unii Europejskiej. Oprócz sejmowej uchwały, Kaczyński przygotował także list skierowany bezpośrednio do szefa rządu.

W liście prezes PiS odwołuje się do wcześniejszych deklaracji premiera. Jak stwierdził Kaczyński, przypomina w nim o „zapewnieniach Donalda Tuska o tym, że bardzo dużo może w Unii Europejskiej”. Szef PiS zwrócił uwagę, że komisarzem UE ds. budżetu jest Piotr Serafin, bliski współpracownik Tuska i „główny twórca budżetu”.

PiS chce weta i buduje koalicję

Głównym celem działań opozycji jest zmuszenie rządu do postawienia twardych warunków. Projekt uchwały PiS wzywa gabinet Donalda Tuska do sprzeciwu wobec nowych planów finansowych. Kaczyński sugeruje dwa rozwiązania: zorganizowanie „koalicji albo zastosowanie weta wobec tego rodzaju decyzji”.

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak doprecyzował, że partia będzie domagać się, aby Sejm zajął się tym dokumentem już na najbliższym posiedzeniu, zaplanowanym na 1-4 grudnia. Według polityków PiS, nowe rozwiązania niosą ze sobą poważne zagrożenia.

Jak czytamy w projekcie przytoczonym przez Polską Agencję Prasową, unijny budżet może stać się „instrumentem nacisku politycznego na suwerenne państwa członkowskie” oraz służyć do wymuszania zmian prawnych i społecznych w krajach Unii.

Walka o miliardy w Brukseli

Działania PiS zbiegają się w czasie z kluczowymi rozmowami w Brukseli. W czwartek szefowie państw i rządów UE zebrali się, by dyskutować o pieniądzach na lata 2028-2034. Na stole leżą propozycje, które budzą ogromne emocje.

Z jednej strony są tzw. państwa oszczędne (m.in. Niemcy), które chcą ostrych cięć. Z drugiej strony jest grupa „przyjaciół spójności”, do której należy Polska. Ta druga grupa walczy o utrzymanie funduszy na rolnictwo, rozwój regionów oraz o większe wydatki na obronność.

Z ustaleń PAP wynika, że najnowsza propozycja zakłada zmniejszenie budżetu o 10 proc. względem pierwotnych planów Komisji Europejskiej. Choć wydatki na rolnictwo miałyby pozostać nietknięte, środki na politykę spójności mogą spaść o 2,4 proc. Cięcia mogą dotknąć też obronności i konkurencyjności gospodarki.

Premier Donald Tusk już w poniedziałek zaznaczał, że nie przyjmie wersji budżetu, która uderzyłaby w bezpieczeństwo Polski lub oznaczała wyższe ceny energii. Jeśli czwartkowe negocjacje w mniejszych grupach nie przyniosą przełomu, liderzy państw podejmą kolejną próbę porozumienia na szczycie w grudniu.

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