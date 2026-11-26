Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął 25 listopada trzydniową wizytę w Santiago de Chile, będącą pierwszą od 24 lat wizytą urzędującego polskiego prezydenta w tym kraju.

Podczas spotkania z Polonią prezydent obiecał wsparcie dla budowy domu-muzeum Ignacego Domeyki w Santiago, postaci kluczowej dla historii i edukacji w Chile.

W programie wizyty zaplanowano rozmowy z prezydentem Chile José Antonio Kastem oraz odwiedziny w kopalni miedzi Sierra Gorda (KGHM) i obserwatoriach astronomicznych.

Wizyta ma na celu zacieśnienie współpracy gospodarczej i naukowej, a także zdobycie poparcia dla starań Polski o członkostwo w grupie G20.

Wizyta w Santiago de Chile to pierwsze od 24 lat odwiedziny urzędującego polskiego prezydenta w tym południowoamerykańskim kraju. Zbigniew Bogucki opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym przytoczył słowa głowy państwa skierowane do rodaków mieszkających tysiące kilometrów od ojczyzny.

I z tego miejsca dzisiaj, z Chile, w Santiago, chciałem jasno zadeklarować, że nie zostawię was samych w budowaniu domu-muzeum Ignacego Domeyki. Jestem z wami

– pisze na X Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.

Obietnica wsparcia dla domu Ignacego Domeyki

Głównym punktem pierwszego dnia wizyty, która rozpoczęła się 25 listopada, było spotkanie z przedstawicielami Polonii i wręczenie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym dla promocji Polski oraz rozwoju relacji polsko-chilijskich. Jak przekazał szef KPRP, przemówienie prezydenta koncentrowało się na wdzięczności za pielęgnowanie narodowego dziedzictwa.

Deklaracja dotycząca domu-muzeum Ignacego Domeyki odnosi się do zabytkowej posiadłości w Santiago, która ma w Chile status Pomnika Narodowego. Projekt jej modernizacji i przekształcenia w nowoczesną placówkę muzealną łączy wysiłki potomków uczonego, środowisk akademickich z obu państw oraz instytucji publicznych. Kierująca polską placówką dyplomatyczną w Chile Milena Łukasiewicz wskazywała wcześniej na łamach dziennika „El Mercurio de Antofagasta”, że postać ta od trzech dekad stanowi fundament łączący oba narody, a nowy projekt ma ukoronować wkład Polaka w rozwój kraju.

Sam Domeyko to dla Chilijczyków postać pomnikowa. Po klęsce powstania listopadowego wyemigrował i osiadł w Ameryce Południowej, gdzie zreformował tamtejszy system edukacji, stworzył podwaliny nowoczesnego górnictwa i przez 16 lat, w latach 1867–1883, pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Chilijskiego. Pod koniec życia przywiózł z ostatniej podróży do ojczyzny worek polskiej ziemi, który do dziś spoczywa w jego domu w Santiago. Jego imieniem nazwano w Chile pasmo górskie, miasto na pustyni Atacama, planetoidę, a także najlepiej zachowany szkielet dinozaura odkryty w tym państwie.

Paczki w stanie wojennym i pierwsza wizyta od dwóch dekad

W swoim wpisie były wojewoda zachodniopomorski zacytował również fragment wystąpienia poświęcony historycznej solidarności emigrantów z krajem. Prezydent przypomniał o zaangażowaniu Polonii w najtrudniejszych momentach XX wieku.

W czasie II wojny światowej budowaliście Komitet Pomocy Polakom. Gdy w Polsce wprowadzono stan wojenny, już w latach osiemdziesiątych, 13 grudnia 1981 r., to też Polaków nie zostawiliście samych i wkładaliście wysiłki, aby nieść pomoc humanitarną Polakom

– pisze Zbigniew Bogucki.

Organizacje wspierające rodaków nad Wisłą powstawały w Chile już podczas I wojny światowej, kiedy w 1916 roku zawiązano komitet „Pro Polonia”. W 1940 roku powołano tam z kolei Komitet Pomocy Ofiarom Wojny, a sama chilijska dyplomacja niosła wówczas pomoc humanitarną tysiącom polskich uchodźców i przesiedleńców przebywających między innymi w Rumunii oraz we Włoszech.

Obecnie społeczność polska w Chile jest kameralna i liczy od dwóch do trzech tysięcy osób. Podczas uroczystości w Santiago prezydent zwracał uwagę, że mimo tak niewielkiej liczebności grupa ta od dekad wykonuje ogromną pracę na rzecz utrzymania polskiej tożsamości. Przypomniał również historyczną pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Chile z 1987 roku, podkreślając, że oba narody od zawsze łączyło umiłowanie wolności.

Podróż Nawrockiego do Ameryki Południowej przerywa trwającą ponad dwie dekady przerwę w kontaktach na najwyższym szczeblu. Ostatnim polskim prezydentem, który złożył oficjalną wizytę w Santiago, był Aleksander Kwaśniewski w 2002 roku. Jednym z szerszych celów obecnej wyprawy dyplomatycznej jest zdobycie poparcia państw regionu dla starań Polski o członkostwo w grupie G20.

Polska miedź na Atacemie i rozmowy z prezydentem Chile

Spotkanie z Polonią, które opisał współpracownik prezydenta, otworzyło polityczną i gospodarczą część wizyty. W czwartek, 26 listopada, w Pałacu La Moneda dojdzie do rozmów polskiego przywódcy z prezydentem Chile José Antonio Kastem. Tematem spotkania będzie wymiana handlowa, zacieśnienie współpracy gospodarczej oraz relacje naukowe między oboma państwami.

Ostatni dzień wizyty, piątek 27 listopada, upłynie pod znakiem polskich inwestycji przemysłowych i projektów badawczych. Prezydent odwiedzi położoną na pustyni Atacama kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której udziały posiada polski koncern KGHM. W planach jest także wizyta na placu budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu oraz w Obserwatorium Cerro Murphy, którym zarządza Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk.

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