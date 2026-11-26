Super Express: Powinnam chyba pana przywitać słowami „Marszałek Trzeci” nawiązując do ostatniego sondażu zaufania. Jest czego gratulować?

Włodzimierz Czarzasty: Wie pani, pycha kroczy przed upadkiem. Ale cieszę się, że nie jestem 33. Jednym się podoba to, co robię, drugim nie… staram się.

- A jak pan ocenia wynik Karola Nawrockiego, który został zdetronizowany przez wicepremiera Radosława Sikorskiego?

- To jest dosyć mocny moment, bo strata pierwszego miejsca po roku urzędowania na pewno zostanie odnotowana. Ale pan prezydent Nawrocki nigdy nie miał dobrych notowań, bo jeśli porównamy jego poparcie, po roku urzędowania, z innymi prezydentami, Kwaśniewskim, Kaczyńskim, Komorowskim czy Dudą, to jest ostatni. Po drugie sądzę, że ludzie, którzy go oceniają mają dosyć bez przerwy robionej destrukcji, 50 wet nas kosztuje. Kosztuje pieniądze, które nie wpływają do budżetu państwa, w tym na edukację czy zdrowie, a po drugie dotykają określonych i coraz większych grup ludzi. Obywatele to czują. Po trzecie pan prezydent ucieka od wielu decyzji, od odpowiedzialności i zupełnie tego nie czuje. W momencie, w którym rakieta uderza w lokomotywę, na Ukrainie, 2 km. od Polski, nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego. A co się dzieje w tej chwili? Znów spadają rakiety, a pan prezydent jest w Ameryce Południowej i pozostaje bierny.

- Ale już z podróży do Senegalu zawrócił, bo stwierdził, że w kraju dochodzi do zamachu stanu w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym.

- Nie było żadnego zamachu stanu na Trybunał. To raczej zamach stanu był z jego strony, bo nie przyjął przysięgi od pięciorga powołanych sędziów. Są sprawy ważne i ważniejsze, na pewno rakieta czy dron, które mogą zabrać życie jest sprawą najważniejszą. Prezydent nie podejmuje wielu decyzji i jest nieskuteczny. Proszę zauważyć, że nie przeprowadził przez Sejm żadnej ustawy, poza jedną.

- Twierdzi, że to wasza wina, bo nie współpracujecie.

- Ktoś ma zdolności koalicyjne lub nie, ktoś to umie zrobić lub nie. Ponadto często jest „obchodzony”, tak było choćby w przypadku SAFE czy transkrypcji związków partnerskich. I to nie jest tak, że ktoś się z nim ściga, po prostu chcieliśmy dać kilku milionom ludzi prawo do wolności do życia tak, jak chcą. (…) Brak skuteczności, arogancja i małostkowość prezydenta zaczynają być widoczne.

- Karol Nawrocki w kampanii wyborczej mówił wyraźnie, że jego głównym celem jest doprowadzenie do upadku rządu premiera Tuska. Wszystko, o czym pan mówi, jest elementem tej strategii. Uprzedzał uczciwie jak będzie, i ludzie mimo to go wybrali.

- Tylko że taka uczciwość jest niemądra. (…) Ten gość, mówię o prezydencie Nawrockim, walczy wyłącznie o władzę. Walczy z rządem, Lewicą, PSL, KO. Np. nie chce oddać władzy w Trybunale Konstytucyjnym, nie chciał jej oddać w KRS. Dlatego to wszystko tak długo trwa, bo prawdziwym zamachem na TK było idiotyczne, bezsensowne i nieskuteczne wejście prezydenta nocą do tego budynku i jednoosobowa decyzja szefa NBP o braku finansowania dla Trybunału. To są prawdziwe znamiona zamachu stanu.

- Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie wyraził zgody na kontynuowanie takiej formy protestu przed Trybunałem, z jaką mamy do czynienia od kilku tygodni. Nie obawia się pan oskarżeń o to, że władza tłumi prawa i wolności obywatelskie?

- Nie, tam nie ma tysięcy protestujących ludzi. Wiem, że prezes Kaczyński bardzo się tym zdenerwował, ale oni sami się ośmieszają. Piosenki, tańce, handel zegarkami. Czy to jest poważny protest?

- Zastanawiam się jednak czy władza jest od tego, by oceniać jak protest ma wyglądać i czy jest poważny lub nie?

- Od decyzji pana Trzaskowskiego było odwołanie do sądu. Ale ja mu się nie dziwię, że podjął taką decyzję, bo to, co się tam dzieje nazywam dyskoteką. (…) O tym nie da się mówić serio.

Zdecydowany ruch Donalda Tuska! Chodzi o miliony dla Trybunału

- Nie wyraził pan zgody na powołanie w Sejmie tzw. zespołu ds. ładu konstytucyjnego, którego powołania domagało się PiS. Jarosław Kaczyński zapowiada jednak, że zespół zostanie powołany mimo pańskiego zakazu. I co dalej?

- Jestem bardzo tolerancyjny i nie zabronię posłom wypowiadania się w jakiejkolwiek sprawie, bo mają do tego prawo. Natomiast regulamin Sejmu stanowi, że marszałek nie wyraża zgody na utworzenie zespołu jeśli m.in. jego nazwa lub cel działania są niezgodne z prawem. Funkcjonowanie zespołu o takiej nazwie potwierdziłoby, bez działania organów ścigania i orzeczenia sądu, że w Polsce doszło do działań mających na celu usunięcie przemocą organów konstytucyjnych państwa. We wniosku dotyczącym tego zespołu zapisano to w trybie oznajmiającym, czyli wskazano na określony stan faktyczny. Takie działanie podlega kodeksowi karnemu, sprawą powinna się zająć prokuratura i sąd. Jako marszałek nie mogę uznać, że przemocą usunięto konstytucyjny organ RP, więc nie będzie takiego zespołu.

- PSL i Polska2050 rozmawiały ze Zbigniewem Boguckim w sprawie tzw. resetu konstytucyjnego, a projekt Ludowców budzi zastrzeżenia w rządzie. To każe stawiać pytania o stabilność koalicji.

- Nie będę Władka Kosiniaka oceniał, bo go cenię, szanuję i uważam, że jest wybitnym wicepremierem. (…) Pan Nawrocki nie jest tu żadnym arbitrem, tylko stroną, bo to m.in. on rozwalił TK. Ale celem jest tu „reset”, czyli zmiana konstytucji. Do tego potrzeba 307 głosów w Sejmie, a zwolennicy tego rozwiązania mają około 100.

- Co więc pan powie o propozycji PSL?

- Głupi pomysł, tak uważam.

- Liczy pan na to, że obecni sędziowie TK wrócą do kwestii orzeczenia ws. prawa aborcyjnego?

- Tak. Nie wiem czy sami z siebie, czy na wniosek, ale ja w tej chwili obserwuję co zrobi pan prezydent z ustawą, która przywraca stan rzeczy sprzed skandalicznej decyzji Trybunału pani Przyłębskiej. Jeśli pan prezydent Nawrocki zawetuje tę ustawę, to skorzystam z uprawnień marszałka Sejmu i na pewno zwrócę się do Trybunału o wykładnię w tej sprawie.

- Uważa pan, że partia Grzegorza Brauna powinna zostać zdelegalizowana?

- Jeśli będą w tej sprawie mocne podstawy prawne, to tak. O tym w Polsce decydują sądy, ale ja oczywiście bym chciał.

- Kiedy miał pan okazję rozmawiać z ambasadorem USA w Polsce Tomem Rose’m?

- Będę z nim niedługo rozmawiał, bo, jak od lat, będzie Hanuka w Sejmie. Ostatnio widzieliśmy się z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych i po tym spotkaniu napisał bardzo miłe słowa. Z Amerykanami można rozmawiać godnie i mieć swoje zdanie.

- Planuje pan wykorzystać najbliższe spotkanie z panem ambasadorem do poruszenia kwestii stosunku Donalda Trumpa do Władimira Putina i nazywania naszego wroga „przyjacielem”?

- Ten problem ma pan Nawrocki i PiS. Pan Nawrocki uważa Donalda Trumpa za swojego najlepszego przyjaciela, więc zasada „przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem” stanowi dziś dla niego bardzo niezręczną sytuację. B się okazało, że ma za przyjaciela Putina. Z panem ambasadorem będę mówił o wsparciu polskiego rządu, żeby się pojawiło 15 tys. żołnierzy i stała amerykańska baza na terenie naszego kraju.

- Jak pan ocenia prawdopodobieństwo powstania tej bazy?

- Uważam Donalda Trumpa za lidera chaosu. Przeraża mnie, że w wielu sprawach, tego samego dnia, potrafi mówić zupełnie inne rzeczy. Należy być cierpliwym i trzeba walczyć. Bo na razie to tylko słowa.

Rozmawiała Kamila Biedrzycka

CZARZASTY BEZ OGRÓDEK: Nawrocki i PiS mają problem z Trumpem

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