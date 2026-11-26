Marcin Kierwiński zebrał na swoją kampanię wyborczą rekordową kwotę blisko 724 tysięcy złotych, co było najwyższym wynikiem wśród kandydatów Platformy Obywatelskiej.

Znacząca część tych środków pochodziła od 113 osób zatrudnionych w spółkach lub instytucjach zależnych od partii, głównie na terenie Warszawy i Mazowsza, w tym pracowników urzędów, spółek komunalnych i placówek medycznych.

Ujawnione informacje wywołały burzę w Sejmie, z wezwaniami do dymisji Kierwińskiego oraz zapowiedzią złożenia zawiadomienia do prokuratury w celu zbadania związku między wpłatami a obsadzaniem stanowisk publicznych.

Marcin Kierwiński, obecny szef MSWiA i jedna z kluczowych postaci w Platformie Obywatelskiej, wyrósł na finansowego rekordzistę ostatniej kampanii wyborczej. Jak ujawnili dziennikarze TVN24, polityk zebrał od darczyńców blisko 724 tysiące złotych. To najwyższy wynik wśród kandydatów ówczesnej PO. Dla porównania lider partii, Donald Tusk, zgromadził na swoim koncie zaledwie niecałe 11 tysięcy złotych.

Szczegółowa analiza przelewów na fundusz wyborczy PO rzuca jednak nowe światło na ten sukces. Okazuje się, że za imponującą kwotą stoi grupa 113 osób, które łączy jedno: są zatrudnione w spółkach lub instytucjach zależnych od partii, głównie na terenie Warszawy i Mazowsza.

Ludzie ze spółek płacili na szefa

Jak podaje TVN24, w tej grupie znaleźli się m.in. pracownicy urzędów, samorządowych spółek, ośrodków sportu, a nawet placówek medycznych podległych miastu lub województwu.

Wpływy Kierwińskiego na tym terenie nie są przypadkowe. Polityk jest szefem warszawskich struktur PO i sekretarzem generalnym KO, co daje mu ogromną moc decyzyjną przy obsadzaniu publicznych stanowisk. Wśród darczyńców znaleźli się m.in. burmistrzowie warszawskich dzielnic oraz kadra kierownicza licznych instytucji komunalnych. Co ciekawe, znaczna część ze wspomnianych osób ponownie opłaciła jego kampanię także podczas późniejszego startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zandberg żąda dymisji, Konfederacja idzie do prokuratury

Ustalenia mediów wywołały natychmiastową burzę w Sejmie. Adrian Zandberg z Partii Razem nie gryzł się w język i wezwał szefa MSWiA do natychmiastowego ustąpienia z urzędu. Poseł publicznie pytał, czym takie praktyki różnią się od zachowań piętnowanych wcześniej u polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Jeszcze ostrzej zareagowała Konfederacja. Poseł Michał Wawer zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Śledczy mieliby zbadać, czy istniał związek między wpłatami na kampanię wyborczą a obsadzaniem stanowisk publicznych.

"Mocny strzał" w rządzie

Sprawa odbiła się szerokim echem również wewnątrz obozu władzy. Jeden z ministrów w rozmowie z portalem Interia przyznał wprost, że publikacja to "mocny strzał" wymierzony w Kierwińskiego, i to z zupełnie nieoczekiwanej strony. Z kolei inni rozmówcy z kręgów rządowych próbują tonować emocje, twierdząc, że finansowanie kampanii przez środowisko polityczne jest rzeczą naturalną i zgodną z prawem.

Zestawienie najhojniej wspieranych polityków PO zamyka listę ciekawych powiązań. Na drugim miejscu za Kierwińskim znalazła się Magdalena Roguska, wiceszefowa MSWiA i bliska współpracowniczka ministra, która zebrała ponad 211 tysięcy złotych. Kolejne miejsca w pierwszej piątce zajęli Cezary Tomczyk, Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz Adam Bodnar.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Marcin Kierwiński:

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