Rząd uruchamia plan awaryjny dla TK

Sprawa finansowania Trybunału Konstytucyjnego nabrała tempa. W czwartek, 26 listopada, wicepremier i minister finansów Andrzej Domański poinformował w TVP Info, że rząd znalazł rozwiązanie prawne, które pozwoli przekazywać pieniądze na działalność TK z pominięciem dotychczasowej drogi bankowej.

– Znaleźliśmy stosowne rozwiązanie prawne, dzięki któremu można poprzez BGK sfinansować działanie Trybunału Konstytucyjnego. Zostaną założone osobne rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego – powiedział minister.

Kiedy rachunki będą gotowe? Domański zapowiedział, że powinno to nastąpić bardzo szybko. – Myślę, że w dniu jutrzejszym, najdalej w poniedziałek, wszystko będzie – przekazał.

Domański ostro o działaniach NBP

Minister finansów przekonywał, że sytuacja wymaga szybkiej reakcji państwa. Jego zdaniem nie można dopuścić do problemów z funkcjonowaniem tak ważnej instytucji jak Trybunał Konstytucyjny.

– Nie możemy pozwolić na paraliż państwa, nie możemy pozwolić na to, aby Narodowy Bank Polski de facto paraliżował funkcjonowanie tak ważnego organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny – mówił Domański w TVP Info.

Wicepremier zaznaczył, że popiera niezależność banku centralnego, ale zarzucił NBP, że jego działania w tej sprawie nabrały politycznego charakteru.

– Ja naprawdę będę zawsze stał na straży odpowiedzialności i tego, aby Narodowy Bank Polski był instytucją niezależną. Natomiast tutaj widzimy, że działania NBP bardzo mocno stały się działaniami politycznymi – dodał.

Tusk wydał dyspozycję. Pieniądze zabezpieczy minister finansów

O decyzji rządu poinformował wcześniej rzecznik rządu Adam Szłapka. Przekazał, że premier Donald Tusk wydał dyspozycję, aby Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnił finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Środki na ten cel ma zabezpieczyć minister finansów.

Wcześniej Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą środków niezbędnych do zapobieżenia sytuacji kryzysowej związanej z funkcjonowaniem TK. Rząd uznał więc, że konieczne jest znalezienie alternatywnego sposobu finansowania działalności Trybunału.

NBP wstrzymał przelewy dla Trybunału

Problemy zaczęły się w ubiegłym tygodniu, gdy Narodowy Bank Polski poinformował o wstrzymaniu przyjmowania zleceń płatniczych dotyczących rachunków Trybunału Konstytucyjnego.

Bank centralny tłumaczył decyzję wątpliwościami dotyczącymi tego, kto jest uprawniony do reprezentowania TK w kontaktach z NBP. Spór dotyczy dokumentów przekazanych do banku przez dwie osoby związane z kierowaniem Trybunałem.

2 listopada prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył w NBP oświadczenie, w którym wskazał osoby uprawnione do reprezentowania Trybunału w sprawach związanych z rachunkiem bankowym. Kilka dni później, 6 listopada, do banku centralnego trafiły jednak dokumenty podpisane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Wskazywały one inne osoby uprawnione do dysponowania pieniędzmi na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego.

NBP uznał, że istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące właściwej reprezentacji Trybunału. Jednocześnie podkreślił, że nie jest instytucją uprawnioną do rozstrzygania sporu o to, kto powinien kierować TK.

Teraz rząd chce rozwiązać problem, uruchamiając osobne rachunki w BGK. Ma to pozwolić na dalsze finansowanie działalności Trybunału mimo nierozstrzygniętego konfliktu dotyczącego jego reprezentacji.

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