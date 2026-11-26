Sąd uchylił decyzję warszawskiego ratusza

Sprawa zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym trafiła na wokandę Sądu Okręgowego w Warszawie. Organizator odwołał się od decyzji stołecznego ratusza, który nie zgodził się na przedłużenie demonstracji. Sąd przychylił się do jego argumentów i uchylił decyzję prezydenta Warszawy.

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek odniosła się m. in. do zarzutu ratusza dotyczącego terminu złożenia zawiadomienia. Władze stolicy uznały, że organizator zrobił to przedwcześnie. Sąd przyjął jednak, że termin należy liczyć w odniesieniu do pierwszego dnia planowanego posiedzenia. W tym przypadku wymóg został spełniony.

„Zakaz demonstracji tylko w wyjątkowych sytuacjach”

W uzasadnieniu sędzia zwróciła uwagę, że władze powinny w pierwszej kolejności szukać rozwiązań pozwalających na pokojowe przeprowadzenie zgromadzenia. Zakaz protestu powinien być ostatecznością.

– Sąd podziela stanowisko, że najbardziej radykalne środki w postaci zakazu demonstracji można stosować tylko zupełnie wyjątkowo, a władza zawsze musi w pierwszej kolejności rozważać działania i decyzje, które umożliwiłyby pokojowe odbycie zaplanowanego zgromadzenia – powiedziała sędzia Bonkowska-Kubek.

Ratusz odmówił przedłużenia zgody

W środę stołeczny ratusz nie zgodził się na przedłużenie zgromadzenia pod Trybunałem Konstytucyjnym. W praktyce oznaczało to, że demonstracja mogła trwać tylko do 29 listopada, do godziny 23.59.

Organizator zakwestionował tę decyzję w sądzie. Czwartkowe rozstrzygnięcie oznacza uchylenie odmowy władz Warszawy. Sąd nie zgodził się z argumentacją ratusza dotyczącą przedwczesnego złożenia zawiadomienia i przypomniał, że ograniczanie prawa do pokojowych zgromadzeń wymaga szczególnego uzasadnienia.

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