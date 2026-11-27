Gdyby partie tworzące obecny rząd wystartowały wspólnie jako "Koalicja 15 Października", mogłyby liczyć na 41,6 proc. poparcia, co przełożyłoby się na 241 mandatów i zapewniłoby im samodzielną większość w Sejmie. Prawo i Sprawiedliwość odnotowało jeden z najgorszych wyników od lat, uzyskując zaledwie 15,4 proc. poparcia, co oznacza spadek o 4,1 punktu procentowego. Prawica jest coraz bardziej rozdrobniona; Konfederacja z 14,5 proc. poparcia niemal zrównała się z PiS.

Gdyby partie tworzące dzisiejszy rząd zdecydowały się na jeden, wspólny start, polska scena polityczna zatrzęsłaby się w posadach. Z najnowszego badania United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że Koalicja 15 Października mogłaby liczyć na potężne, 41,6-procentowe poparcie. To wzrost o ponad 2 punkty procentowe w porównaniu z ubiegłym miesiącem.

Taki wynik to dla Donalda Tuska scenariusz marzeń. Przeliczenie tych głosów na mandaty, według kalkulatora prof. Jarosława Flisa, daje koalicji aż 241 miejsc w Sejmie. Oznacza to, że obecna władza mogłaby rządzić samodzielnie, nie oglądając się na nikogo i posiadając bezpieczną większość bezwzględną.

Prawica w rozsypce, PiS traci grunt

Podczas gdy obóz rządzący rośnie w siłę, po prawej stronie sceny politycznej trwa prawdziwy pogrom. Prawo i Sprawiedliwość notuje jeden z najgorszych wyników od lat. Formacja Jarosława Kaczyńskiego osunęła się do poziomu zaledwie 15,4 proc. poparcia, co oznacza gwałtowny spadek o 4,1 pkt proc. w porównaniu z październikiem.

PiS nie tylko traci dystans do lidera, ale też czuje na plecach oddech Konfederacji. Partia Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka zdobyła w sondażu 14,5 proc. głosów, co oznacza, że różnica między nią a niedawnym hegemonem stopniała niemal do granicy błędu statystycznego.

Fragmentacja niszczy opozycję

Sytuację prawicy dodatkowo komplikuje pojawienie się kolejnych graczy. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna notuje dwucyfrowy wynik na poziomie 11,6 proc. Swoje trzy grosze dorzuca także partia Rozwój Plus, związana z Mateuszem Morawieckim, która z poparciem 6,3 proc. bez problemu wchodzi do Sejmu.

Tak wielkie rozdrobnienie głosów na prawicy sprawia, że ich siła w parlamencie drastycznie maleje. PiS wprowadziłoby do Sejmu jedynie 76 posłów, Konfederacja 71, ugrupowanie Brauna 53, a partia Morawieckiego zaledwie 19.

Zupełnie inne nastroje panują w Partii Razem. Formacja ta, która znajduje się poza rządem i zdecydowała się na samodzielny start, wylądowała pod progiem wyborczym. Mimo lekkiego wzrostu notowań do poziomu 4,4 proc., partii zabrakłoby ułamków procenta, by w ogóle zaistnieć w sejmowych ławach.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

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Sonda Czy koalicja rządząca ma szansę na drugą kadencję po wyborach? Tak Nie Trudno powiedzieć