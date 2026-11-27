Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję prezydenta stolicy, co pozwala na kontynuację protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym, anulując wcześniejsze plany ratusza o jego zakończeniu 30 listopada.

Jarosław Kaczyński wyraził satysfakcję z wyroku, krytykując jednocześnie Rafała Trzaskowskiego i wzywając do spotkania pod Trybunałem Konstytucyjnym.

Sąd uzasadnił decyzję, wskazując, że zakaz zgromadzeń to środek ostateczny, po który można sięgać jedynie w wyjątkowych sytuacjach, a stołeczny ratusz ma 24 godziny na ewentualne odwołanie do sądu apelacyjnego.

Sąd Okręgowy w Warszawie stanął po stronie organizatorów protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym. W czwartek wieczorem sąd uchylił decyzję prezydenta stolicy, który nie zgodził się na przedłużenie zgromadzenia trwającego tam od wielu tygodni. Według pierwotnych planów ratusza demonstracja mogłaby odbywać się tylko do 30 listopada.

Jarosław Kaczyński nie kryje satysfakcji z takiego obrotu spraw. Prezes PiS błyskawicznie skomentował decyzję sądu w mediach społecznościowych, uderzając bezpośrednio w Rafała Trzaskowskiego.

- Bezprawna decyzja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego zakazująca zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym uchylona przez sąd! - napisał prezes PiS na platformie X.

Kaczyński ocenił, że sędziowie nie chcą „żyrować swoim nazwiskiem” decyzji polityków Koalicji Obywatelskiej.

Kaczyński wzywa pod Trybunał

Po korzystnej decyzji sądu prezes PiS zapowiedział spotkanie pod budynkiem TK i zachęcił do wspólnej obecności.

- W niedzielę spotykamy się o godz. 15:00 przed Trybunałem Konstytucyjnym. Bądźmy tam razem! - wezwał prezes PiS.

Sąd nie miał wątpliwości

Sędzia Anna Bonkowska-Kubek podkreśliła w uzasadnieniu, że zakaz demonstracji to środek ostateczny i najbardziej radykalny, po który można sięgać jedynie w zupełnie wyjątkowych sytuacjach.

Sąd podkreślił, że władza zawsze musi w pierwszej kolejności rozważać działania i decyzje, które umożliwiłyby pokojowe odbycie zaplanowanego zgromadzenia.

To jednak nie musi być koniec batalii o zgromadzenie przed Trybunałem. Stołeczny ratusz ma teraz 24 godziny na złożenie odwołania do sądu apelacyjnego.

W naszej galerii zobaczysz Jarosława Kaczyńskiego na proteście pod TK:

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Sonda Czy Polska powinna przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego? Tak, cały skład TK powinien zostać wybrany od nowa Nie, należy rozwiązać spór bez wymiany wszystkich sędziów Nie mam zdania