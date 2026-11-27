Finansowanie kampanii Kierwińskiego. Żurek odpowiada na pytania

W piątkowej „Porannej rozmowie” w RMF FM Tomasz Terlikowski zapytał Waldemara Żurka o doniesienia dotyczące finansowania kampanii wyborczej Marcina Kierwińskiego w 2023 roku. Wątpliwości budzi przede wszystkim kwestia dobrowolności wpłat dokonywanych przez osoby związane zawodowo lub politycznie z Platformą Obywatelską. Minister sprawiedliwości przyznał, że słyszał o doniesieniach w tej sprawie.

Podkreślił, że wszystkie okoliczności powinny zostać zweryfikowane pod kątem obowiązujących przepisów.

– Ja bym chciał, żeby wszystko było zbadane pod kątem zgodności z przepisami prawa. To znaczy, jeżeli pan chciałby wesprzeć jakąś partię, to ma pan do tego pełne prawo – powiedział Waldemar Żurek na antenie RMF FM.

Terlikowski przypomniał Kierwińskiemu jego własne słowa

W trakcie rozmowy prowadzący przypomniał wypowiedź Marcina Kierwińskiego z 2023 roku, kiedy polityk komentował podobne przypadki dotyczące przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości.

– To nie ma cech dobrowolności i powinno być zbadane przez prokuraturę – cytował ówczesne słowa Kierwińskiego Tomasz Terlikowski.

Waldemar Żurek zwrócił uwagę na różnicę pomiędzy dobrowolnym wspieraniem ugrupowania politycznego a sytuacją, w której dokonanie wpłaty jest związane z otrzymaniem określonego stanowiska. – W momencie, kiedy ktoś dostaje stanowisko i z góry jest mu narzucane w jakikolwiek sposób, nawet pozaprawny całkowicie, że on ma się opodatkować dobrowolnie, pseudo dobrowolnie, to moim zdaniem to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna – zaznaczył minister sprawiedliwości.

CZYTAJ: Porażające ustalenia mediów. Setki tysięcy na kampanię Kierwińskiego. Ujawniono, kto sypnął groszem

Prokuratura zajmie się kampanią Kierwińskiego? Żurek składa deklarację

Tomasz Terlikowski dopytywał, czy również w przypadku finansowania kampanii Marcina Kierwińskiego zostanie sprawdzone, czy wpłaty miały charakter dobrowolny. Prokurator generalny zapewnił, że przynależność partyjna nie powinna mieć znaczenia dla działań organów ścigania.

– No, wydaje mi się, że prokuratura, jak dostanie zawiadomienie, to musi działać, bo takie mamy obowiązki i ja, proszę zwrócić na to uwagę, równo traktuję wszystkich posłów z wszystkich partii – odpowiedział Żurek.

– W momencie, kiedy ostatnio był taki poseł, który został zatrzymany z Platformy i jest zastosowany areszt wobec niego, to nie ma po prostu świętych krów – dodał.

Minister potwierdził, że sprawa będzie badana, jeżeli do prokuratury wpłynie stosowne zawiadomienie.

Żurek mówi o kupowaniu stanowisk i „haraczu na rzecz partii”

Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że samo finansowe wspieranie partii przez osoby zatrudnione w różnych instytucjach nie musi oznaczać naruszenia prawa. Kluczowe jest natomiast ustalenie, czy darczyńcy nie byli poddawani presji.

– Ważne jest, czy jest kupowanie stanowisk i ważne jest, czy jest przymus odciągania z pensji, jakby haraczu na rzecz partii – podsumował Waldemar Żurek w RMF FM.