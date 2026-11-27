Budzisz o wypowiedzi Sikorskiego. „Była niepotrzebna”

Marek Budzisz w rozmowie na antenie „Ósmej rundy” odniósł się do wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego dotyczącej przeprowadzenia zdecydowanych manewrów morskich na Bałtyku. Ekspert zwrócił uwagę, że wśród państw NATO istnieją różnice zdań dotyczące sposobu reagowania na rosyjskie działania.

– Ja uważam, że ta wypowiedź pana ministra Sikorskiego na temat potrzeby zorganizowania agresywnych bardzo manewrów morskich na Bałtyku w okolicach Królewca była niepotrzebna – powiedział Marek Budzisz.

Ekspert zaznaczył, że problemem nie jest sama ostrość wypowiedzi szefa polskiej dyplomacji, lecz rozbieżność pomiędzy deklaracjami a rzeczywistymi możliwościami działania.

– Natomiast jeśli chodzi o wypowiedź pana ministra Sikorskiego, ona była w moim odczuciu niepotrzebna, nie dlatego, że miała charakter dość agresywnej retoryki, w czym się specjalizuje pan minister Sikorski, tylko dlatego, że retoryka nie pokrywa się z realnymi możliwościami – wyjaśnił.

Zdaniem Budzisza Sikorski powinien był rozpocząć od konsultacji z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, aby ustalić możliwość przeprowadzenia takich manewrów przez polskie siły zbrojne.

– W polityce oczywiście twarde słowa są potrzebne, ale wyłącznie w sytuacji, kiedy za tymi słowami idą rzeczywiste działania – podkreślił ekspert.

Budzisz o Anne Applebaum. Oczekuje większej samodzielności polskich władz

Podczas rozmowy poruszono również temat kontrowersyjnej wypowiedzi Anne Applebaum. Prowadzący przywołał jej słowa dotyczące postrzegania zagrożenia wojennego przez Polaków w kontekście ewentualnego uderzenia pocisku w budynek mieszkalny i pojawienia się ofiar.

Marek Budzisz zwrócił uwagę na szerszy problem, jakim w jego ocenie jest wpływ osób niepełniących oficjalnych funkcji państwowych na kierunek polskiej polityki zagranicznej.

– To jest osobne zagadnienie, kwestia roli pani Applebaum w kształtowaniu polskiej linii polskiej polityki zagranicznej. Tu wydaje mi się ta rola dość kontrowersyjna – powiedział.

Ekspert zaznaczył, że nie kwestionuje przychylnego nastawienia amerykańskiej publicystki do Polski. Jego zdaniem polskie władze powinny jednak wykazywać się większą niezależnością w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki zagranicznej.

– To nie jest tylko przypadek pani Applebaum. Ja bym tutaj oczekiwał znacznie większej dozy samodzielności, jeśli chodzi o polskie władze – stwierdził Budzisz.

Polska pomagała Ukrainie w atakach na rosyjskie cele? Budzisz: „O tym Rosjanie doskonale wiedzą”

Jednym z najbardziej znaczących wątków rozmowy była ocena reakcji Polski na naruszenie jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie rakiety. Zdaniem Marka Budzisza odpowiedź na działania Rosji mogła już nastąpić, choć nie miała charakteru bezpośredniego.

– Moim zdaniem ta reakcja miała miejsce, chociaż nie w sposób bezpośredni, co zapewne wywołuje dyskusje w polskiej opinii publicznej, bo spodziewamy się bezpośredniej odpowiedzi, na przykład jakiejś formy uderzenia na cele rosyjskie – tłumaczył ekspert.

Budzisz wskazał w tym kontekście na ukraiński atak na rosyjski masowiec w Zatoce Fińskiej oraz doniesienia o prawdopodobnym ataku na obwód królewiecki.

W jego ocenie przeprowadzenie takich operacji wymagało zaangażowania Polski. – Tego rodzaju operacje nie mogłyby się odbyć bez zaangażowania Polski. O tym Rosjanie doskonale wiedzą i to była forma odpowiedzi na ich działania – ocenił Marek Budzisz.

Czy Polsce grozi bezpośrednia wojna z Rosją?

Budzisz odniósł się również do obaw związanych z możliwością wciągnięcia Polski w bezpośredni konflikt zbrojny z Rosją. Przyznał, że takie zagrożenie istnieje, jednak jego zdaniem należy pamiętać, która strona podejmuje działania eskalacyjne.

– Oczywiście, że takie zagrożenie istnieje, natomiast musimy mieć świadomość, że Rosja eskaluje – zaznaczył.