Co z wypłatami dla pracowników TK? Żurek uderza w Glapińskiego

Waldemar Żurek został zapytany przez Tomasza Terlikowskiego, czy pracownicy Trybunału Konstytucyjnego otrzymają swoje wynagrodzenia na czas. Minister sprawiedliwości wyraził nadzieję, że tak się stanie, choć przyznał, że według jego informacji pieniądze powinny już trafić do pracowników.

– Mam taką nadzieję, chociaż słyszałem, że oni już powinni dostawać te wypłaty – powiedział Waldemar Żurek na antenie RMF FM.

Minister przekonywał, że kluczowe znaczenie mają wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania środkami finansowymi Trybunału Konstytucyjnego, które zostały wcześniej złożone w Narodowym Banku Polskim. Jego zdaniem, dopóki nie zostaną one prawnie zakwestionowane, nie powinno się odmawiać wypłaty środków.

– I teraz pytanie jest, jaka jest podstawa prawna do takiego działania NBP? – pytał minister sprawiedliwości.

Rząd ma plan B w sprawie finansowania Trybunału Konstytucyjnego

W trakcie rozmowy Waldemar Żurek potwierdził, że rząd przygotował alternatywne rozwiązanie problemu finansowania Trybunału Konstytucyjnego. – Oczywiście, bo my mamy plan B – przyznał gość RMF FM. Minister zapewnił, że analizował przepisy, które mają umożliwić zastosowanie nowego rozwiązania. Nie chciał jednak wskazać konkretnej podstawy prawnej, pozostawiając przedstawienie szczegółów Ministerstwu Finansów.

– Ja nie chcę go wyręczać w tej kwestii – zaznaczył Żurek. Dopytywany przez Tomasza Terlikowskiego, czy analizowane rozwiązanie jest zgodne z prawem, odpowiedział krótko: – Moim zdaniem tak.

Na razie nie wiadomo jednak, na jakich dokładnie przepisach rząd zamierza oprzeć swoje działania ani kiedy alternatywny mechanizm finansowania TK zostanie uruchomiony.

Żurek o Święczkowskim. Przypomina decyzję europejskiego trybunału

Minister sprawiedliwości odniósł się również do postawy Bogdana Święczkowskiego w kontekście orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zarzucił mu niekonsekwencję, wskazując, że wcześniej kwestionował rozstrzygnięcie dotyczące dopuszczenia sędziów TK do pracy, a następnie sam zwrócił się do europejskiego trybunału o ochronę.

Żurek przekonywał, że orzeczenia europejskich sądów powinny być respektowane przez wszystkich, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

– Jeżeli my uznajemy sąd konwencyjny, to musimy szanować jego wyrok, a to jest dla nas prawo. Dla pana Glapińskiego, dla mnie i dla Święczkowskiego – powiedział minister na antenie RMF FM.

Co dalej z Sądem Najwyższym? Żurek zapowiada kolejne działania

Okazuje się, że plany resortu sprawiedliwości nie ograniczają się do Trybunału Konstytucyjnego. Waldemar Żurek zapowiedział również działania wobec sędziów, których orzekanie, według jego oceny, doprowadziło do konieczności wypłacania przez Polskę odszkodowań.

Minister poinformował o wysyłaniu przedsądowych wezwań do zapłaty. Kolejnym krokiem mają być pozwy zmierzające do odzyskania pieniędzy wypłaconych z budżetu państwa.

Również w odniesieniu do Sądu Najwyższego Żurek przyznał, że przygotowano alternatywny scenariusz działania. – I mamy oczywiście plan B, ale nie chcę go ujawniać – powiedział.

Dopytywany przez prowadzącego, czy oznacza to zamiar przejęcia Sądu Najwyższego, minister odpowiedział: – Będziemy egzekwować orzecznictwo sądów europejskich oraz legalnych sędziów Sądu Najwyższego.