Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie.— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) November 27, 2026

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję ratusza zakazującą kontynuowania protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym po 30 listopada.

Rafał Trzaskowski zapowiedział złożenie zażalenia. Prezydent Warszawy przekazał swoją decyzję w piątek, 27 listopada, za pośrednictwem platformy X.

Władze miasta wskazują na utrudnienia w alei Szucha. Chodzi między innymi o przejazd służb ratunkowych oraz skargi okolicznych mieszkańców.

Organizatorzy protestu chcą kontynuować zgromadzenie do 5 stycznia 2027 roku. Dalszy przebieg sporu będzie zależał od postępowania sądowego.

Sprawa wielotygodniowego protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym nie jest zakończona. Choć Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zakaz wydany przez stołeczny ratusz, Rafał Trzaskowski zapowiedział, że miasto skorzysta z możliwości zaskarżenia tego rozstrzygnięcia.

Prezydent Warszawy odniósł się do sprawy w piątek rano. W opublikowanym na platformie X wpisie podkreślił, że respektuje postanowienie sądu, ale nie zgadza się z dalszym blokowaniem ulicy.

Trzaskowski reaguje na decyzję sądu. Padła stanowcza deklaracja

"Szanuję decyzję sądu, ale skorzystamy z prawa do zażalenia. Chodzi o mieszkańców i o służby ratunkowe, które muszą przejechać przez Aleję Szucha. Wolność zgromadzeń – tak. Blokowanie ulicy przez ponad miesiąc – nie" – napisał Rafał Trzaskowski.

Wpis pojawił się po czwartkowym rozstrzygnięciu sądu, które było korzystne dla organizatorów protestu.

Władze Warszawy od dłuższego czasu argumentują, że zgromadzenie powoduje poważne utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu tej części miasta. Aleja Szucha stanowi ważny ciąg komunikacyjny łączący Śródmieście z Mokotowem. Utrudnienia mają dotyczyć również pojazdów służb ratunkowych.

Prezydent stolicy podkreślił jednak, że nie kwestionuje samego prawa do organizowania pokojowych demonstracji. Jego sprzeciw dotyczy sposobu prowadzenia protestu i długotrwałego zajmowania jezdni.

Sąd uchylił decyzję ratusza. Co wydarzyło się w czwartek?

W środę, 25 listopada, warszawski ratusz wydał decyzję o zakazie kolejnego zgromadzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym. Demonstracja w dotychczasowej formule miała potrwać do końca listopada, a organizatorzy planowali jej kontynuowanie do 5 stycznia 2027 roku. Przedstawiciele protestujących złożyli odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie.

W czwartek wieczorem sąd uwzględnił ich argumenty i uchylił decyzję władz miasta. Sędzia Anna Bonkowska-Kubek zwróciła uwagę, że zakaz zgromadzenia jest środkiem wyjątkowym. Sąd uznał również, że organizatorzy dochowali wymogów dotyczących terminu zgłoszenia demonstracji, kwestionowanych przez ratusz.

W ocenie sądu władze publiczne powinny w pierwszej kolejności poszukiwać rozwiązań pozwalających na pokojowe przeprowadzenie zgromadzenia, zamiast sięgać po całkowity zakaz.

Rozstrzygnięcie otworzyło protestującym drogę do kontynuowania demonstracji po 30 listopada. Nie zakończyło jednak sporu z miastem.

Mieszkańcy skarżą się na protest przed TK

Demonstracja przed Trybunałem Konstytucyjnym trwa od września. Jej uczestnicy sprzeciwiają się zmianom we władzach TK oraz działaniom rządu wobec tej instytucji, które przedstawiają jako próbę przejęcia Trybunału.

Przed gmachem przy alei Szucha powstało miasteczko protestacyjne. Ustawiono namioty i scenę, na której pojawiają się politycy oraz osoby związane z prawicowymi mediami.

Obecność demonstrantów wiąże się jednak z utrudnieniami dla mieszkańców okolicy.

Warszawski ratusz informował o skargach dotyczących ograniczeń w ruchu i zajęcia przestrzeni publicznej. Urzędnicy zwracali również uwagę na kwestie bezpieczeństwa oraz potrzebę zapewnienia swobodnego przejazdu służbom ratunkowym.

Argumenty te nie wystarczyły do utrzymania zakazu przez Sąd Okręgowy.

Co dalej z protestem przed Trybunałem Konstytucyjnym?

Zapowiedź Rafała Trzaskowskiego pokazuje, że konflikt między władzami Warszawy a organizatorami demonstracji będzie miał dalszy ciąg.

Miasto może złożyć zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego. Przepisy przewidują na taki krok 24 godziny od wydania orzeczenia. Sąd drugiej instancji powinien rozpoznać zażalenie w ciągu kolejnych 24 godzin.

Na moment publikacji wpisu Trzaskowskiego wiadomo o zapowiedzi skorzystania z tej procedury. Sam komunikat prezydenta nie potwierdza jeszcze, że zażalenie zostało formalnie wniesione.

Stawką jest możliwość dalszego prowadzenia protestu przed siedzibą TK, ale również sposób pogodzenia prawa do demonstracji z bezpieczeństwem i codziennym funkcjonowaniem mieszkańców Warszawy.

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