Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię o nazwie "Rozwój Plus", której założycielami są osoby związane z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna, mimo że nazwa ta silnie kojarzy się z planowaną inicjatywą Mateusza Morawieckiego.

Rejestracja jest postrzegana jako element narastających napięć i bezpośrednia odpowiedź na kampanię "Alfabet Brauna" zainicjowaną przez środowisko Mateusza Morawieckiego, która krytykowała lidera Konfederacji Korony Polskiej.

Współpracownicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że spodziewali się takiego działania i mają "plan B" w postaci rejestracji partii pod rozszerzoną nazwą "Rozwój Plus - Ruch Mateusza Morawieckiego", bagatelizując ruch konkurencji jako "dziecinne zagrywki".

To był prawdziwy wyścig z czasem, w którym Mateusz Morawiecki musiał uznać wyższość konkurencji. Jak donosi "Rzeczpospolita", Sąd Okręgowy w Warszawie wydał nieprawomocne postanowienie o zarejestrowaniu partii o nazwie Rozwój Plus (skrót R+). Choć nazwa kojarzy się jednoznacznie z nową inicjatywą byłego szefa rządu, w papierach widnieją zupełnie inne nazwiska.

Za nową partią stoją bowiem działacze ściśle związani z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Wśród założycieli znaleźli się m.in. Krzysztof Figura (przewodniczący okręgu w Legnicy), Daniel Grelak (szef struktur w Krakowie) oraz Kamila Jezierska, która w partii Brauna pełni funkcję skarbniczki.

Polityczna zemsta za "Alfabet Brauna"?

Moment rejestracji partii nie wydaje się przypadkowy. Między środowiskiem Mateusza Morawieckiego a ludźmi Grzegorza Brauna iskrzy od dawna. Zaledwie tydzień temu stowarzyszenie byłego premiera ruszyło z ofensywą pod hasłem "Alfabet Brauna". Uruchomiono specjalną stronę internetową, na której zebrano najbardziej kontrowersyjne wypowiedzi lidera Konfederacji Korony Polskiej.

Sam Morawiecki nie gryzł się w język, przekonując, że "braunizacja polskiej prawicy powoduje jej ośmieszanie", a przyszły stabilny rząd musi powstać bez udziału kontrowersyjnego polityka. Odpowiedź nadeszła szybciej, niż się spodziewano. właśnie w formie przejęcia nazwy planowanej partii.

Ludzie Morawieckiego: "Spodziewaliśmy się tego"

Mimo zuchwałej zagrywki konkurencji otoczenie byłego premiera stara się zachować zimną krew. Politycy związani z Mateuszem Morawieckim zapewniają, że "kradzież" nazwy nie pokrzyżuje ich planów.

- Nikt nam niczego nie ukradł. Spodziewaliśmy się takiego działania ze strony konkurencji –-ucina w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Paweł Jabłoński. Wyjaśnia jednocześnie, że od początku istniał plan "B", czyli rejestracja pod szerszą nazwą: Rozwój Plus - Ruch Mateusza Morawieckiego.

W podobnym tonie wypowiada się Łukasz Schreiber, który nazywa działanie ludzi Brauna "dziecinnymi zagrywkami". Polityk podkreśla, że odpowiednie dokumenty potrzebne do zarejestrowania partii trafiły już do sądu w ubiegłym tygodniu. Zdaniem Schreibera takie kroki konkurencji dowodzą jedynie, że niektórzy czują przed nowym ruchem Morawieckiego narastający strach.

Ekspert cytowany przez gazetę, Łukasz Pawłowski z Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, ocenia całe zamieszanie w kategoriach "politycznego psikusa", który, choć jest uciążliwy, nie powinien mieć kluczowego wpływu na wielką politykę.