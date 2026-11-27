Czy będzie wojna? To pytanie Polacy najczęściej zadają generałowi

Rosyjskie prowokacje i sytuacja za naszą wschodnią granicą budzą niepokój wśród Polaków. Gen. Tomasz Piotrowski w programie „Gość Radia ZET” przyznał, że podczas rozmów ze znajomymi i bliskimi regularnie spotyka się z pytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa naszego kraju.

– Najczęściej jestem pytany o to, czy będzie wojna? W drugim pytaniu już coraz rozsądniej, coraz częściej pojawia się: a jaka ona będzie? Jak ona będzie wyglądała? – powiedział gen. Tomasz Piotrowski na antenie Radia ZET.

Zdaniem wojskowego Polacy coraz częściej zdają sobie sprawę, że współczesne zagrożenia nie muszą oznaczać bezpośredniego ataku militarnego. W jego ocenie prawdopodobieństwo celowego rosyjskiego ataku rakietowego na polskie miasta jest obecnie niewielkie. Nie oznacza to jednak, że możemy ignorować inne niebezpieczeństwa.

– Myślę, że zdecydowana większość podprogowo pyta o to, jak będzie wyglądało nasze bezpieczeństwo w najbliższym czasie – zaznaczył generał.

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Gen. Piotrowski wskazał, że obawy obywateli mogą dotyczyć przede wszystkim skutków działań hybrydowych, w tym cyberataków, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie instytucji i usług, z których każdego dnia korzystają miliony Polaków.

– Będą to ataki cybernetyczne? Czy dojdzie do takiej sytuacji, że pewnego dnia podejdę do bankomatu i nie będę mógł wypłacić pieniędzy? – mówił generał w Radiu ZET, obrazując obawy społeczeństwa.

W ocenie byłego dowódcy operacyjnego właśnie w takich kategoriach należy również rozpatrywać współczesne zagrożenia. Niebezpieczeństwo może bowiem dotyczyć nie tylko obronności państwa, ale także codziennego funkcjonowania jego obywateli.

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Jak zatem powinniśmy reagować na kolejne informacje o rosyjskich prowokacjach? Zdaniem generała najważniejsze są zachowanie spokoju racjonalna ocena wydarzeń oraz korzystanie z różnych źródeł informacji.

– Wówczas odpowiadam, że należy racjonalnie obserwować to, co się dzieje, racjonalnie oceniać, racjonalnie podchodzić do różnego rodzaju zdarzeń, na pewno nie gwałtownie, na pewno nie pośpiesznie, na pewno z dużą dozą zasięgania informacji z różnych źródeł – tłumaczył gen. Piotrowski.

Wojskowy nie pozostawia jednak złudzeń co do kierunku, w którym jego zdaniem zmierza sytuacja bezpieczeństwa. Przewiduje, że zagrożenia będą narastać, ale jednocześnie podkreśla, że nie jesteśmy wobec nich bezradni.

– Na pewno będzie coraz bardziej niebezpiecznie, ale jesteśmy w stanie dużo zrobić, żeby budować sobie odporność – podkreślił gość Radia ZET.

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Pomimo niepokojącej sytuacji międzynarodowej gen. Piotrowski dostrzega również powody do ostrożnego optymizmu. Jak przyznał, rozmowy z wojskowymi pozwalają mu zauważyć znaczący postęp w zakresie przygotowania polskich sił zbrojnych do reagowania na zagrożenia.

– Widzę naprawdę potężny przyrost naszych zdolności, potężne zmiany w sposobie myślenia, duże zmiany, jeżeli chodzi o współpracę – powiedział generał.