Minister Sikorski oskarża prezydenta o błędne rozumienie swojej roli i wykorzystywanie swojej pozycji do podważania działań rządu, co manifestuje się m.in. rekordową liczbą wet.

Sikorski wskazuje, że Karol Nawrocki zawetował więcej ustaw w rok niż jego poprzednik w dekadę, a blokady te dotyczą m.in. przepisów o mowie nienawiści i rynku kryptowalut, co minister ocenia jako działanie na korzyść "amerykańskich oligarchów technologicznych" lub z powodu "obsesji prawicowych".

Polska jest gotowa przyjąć bazę i za nią zapłacić, ale Sikorski podkreśla, że prezydent, który uzyskał pierwotne obietnice od Donalda Trumpa, powinien teraz aktywnie działać na rzecz "przyklepania" tej kwestii, zanim ostateczna decyzja zapadnie w Białym Domu i Kongresie USA.

Spięcie na szczytach władzy nabiera tempa. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na antenie Wirtualnej Polski nie zostawił suchej nitki na prezydencie Karolu Nawrockim. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji, głowa państwa myślała, że kandyduje na kogoś, kto rządzi Polską, i zamiast współpracować, gra w obalanie rządu Tuska.

- To jest ewidentne już chyba dla wszystkich, że pan prezydent chciałby być faktycznym władcą Polski. On myślał, że kandyduje na kogoś, kto rządzi Polską, i dopiero teraz się zorientował, że nie taka jest rola prezydenta - ocenił Sikorski w programie „Teraz WP”.

Rekordowa liczba wet i „prawicowe obsesje”

Głównym zarzutem Sikorskiego wobec prezydenta jest seryjne blokowanie ustaw. Minister wyliczył, że Karol Nawrocki w ciągu zaledwie roku zawetował więcej przepisów niż jego poprzednik przez dekadę. Według szefa MSZ, prezydent działa według jasnego klucza, a jego decyzje mają chronić interesy „amerykańskich oligarchów technologicznych”.

Sikorski szczególnie mocno uderzył w prezydenckie weto dotyczące ucywilizowania rynku kryptowalut. Jak stwierdził, sprawa ta przerodziła się w potężną aferę, która okazała się znacznie większa, niż on sam podejrzewał. Minister nie szczędził też gorzkich słów w temacie blokowania nominacji ambasadorskich, w tym Bogdana Klicha, który ma objąć placówkę w Waszyngtonie.

- Nie ma na to dobrej odpowiedzi. To są jakieś obsesje prawicowe, to są jakieś plemienne uprzedzenia, które szkodzą - skwitował Sikorski, podkreślając, że przez pierwsze miesiące rząd robił wszystko, by porozumieć się z Pałacem, ale prezydent postawił na „weta i blokady”.

Fort Trump i „przyklepywanie u frienda”

W tle politycznej wojny pojawia się temat bazy Fort Trump, którą Sikorski uznaje za najpilniejszą kwestię w relacjach z USA. Minister zaznaczył, że rząd wykonał już swoją pracę, deklarując gotowość do przyjęcia bazy i zapłacenia za nią. Teraz piłka jest po stronie prezydenta.

Szef MSZ wbił przy tym szpilę Nawrockiemu, nawiązując do jego dobrych relacji z Donaldem Trumpem. Skoro prezydenci się lubią, to Nawrocki powinien to wykorzystać dla dobra kraju.

- Pan prezydent uzyskał pierwotną obietnicę w socialach prezydenta Trumpa. Potem prezydent Trump zaczął ją rozwadniać trochę, więc tu przydałoby się przyklepanie u swojego frienda - ironizował Radosław Sikorski.

Minister dodał, że stawianie przez polską prawicę „wszystkich żetonów na jedną stronę” amerykańskiego sporu politycznego było niemądre, a polskie interesy wymagają dobrych relacji z USA niezależnie od tego, kto zasiada w Białym Domu.

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