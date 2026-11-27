Sąd Dyscyplinarny TK zawiesił Bogdana Święczkowskiego w wykonywaniu czynności służbowych na rok

Decyzję poprzedziła kontrola zarządzenia sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października

Święczkowski kwestionuje legalność orzeczeń składu, który zdecydował o jego zawieszeniu

Komentatorzy wiążą tę decyzję z wstrzymanymi rozmowami o przyszłości Trybunału Konstytucyjnego

Święczkowski zawieszony na rok

26 listopada 2026 roku Sąd Dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego zawiesił Bogdana Święczkowskiego w wykonywaniu czynności służbowych na 12 miesięcy. Postanowienie ogłosiła przewodnicząca składu, sędzia Magdalena Bentkowska. Przez ten czas Święczkowski nie będzie mógł wykonywać obowiązków prezesa TK.

Decyzję podjęto po kontroli zarządzenia sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października. W uzasadnieniu sąd wskazał m.in. na niedopuszczenie do orzekania sędziów wybranych przez Sejm oraz brak uchwalenia projektu budżetu Trybunału do końca października 2026 roku.

Święczkowski kwestionuje decyzję. Zwrócił się do ETPCz

Bogdan Święczkowski zakwestionował legalność rozstrzygnięcia. W stanowisku przekazanym przez rzeczniczkę TK Weronikę Ścibor przekonywał, że osoby orzekające w jego sprawie powinny wyłączyć się ze składu, ponieważ sprawa dotyczyła również ich. W związku z decyzją toczą się także postępowania dyscyplinarne.

W programie „Express Biedrzyckiej” rozmawiano też o zwróceniu się Święczkowskiego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jacek Nizinkiewicz i Dariusz Ćwiklak uznali ten krok za niekonsekwentny, przypominając jego wcześniejszy krytyczny stosunek do europejskich instytucji i ich orzeczeń. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek podkreślał natomiast, że respektowanie rozstrzygnięć niezależnych instytucji jest elementem przywracania praworządności.

Spór o Trybunał trwa

Spór dotyczy składu, kompetencji i roli Trybunału Konstytucyjnego. Zawieszenie jego prezesa oznacza, że przez rok Bogdan Święczkowski nie będzie mógł kierować tą instytucją.

Jacek Nizinkiewicz zwracał też uwagę na rolę prezydenta Karola Nawrockiego i wstrzymane rozmowy o porozumieniu dotyczącym Trybunału, nazywanym resetem konstytucyjno-trybunalskim. Jego zdaniem zaangażowanie prezydenta w ten konflikt może utrudnić mu występowanie w roli arbitra. Publicysta ocenił, że porozumienie stało się mało realne po sprzeciwie Jarosława Kaczyńskiego i jego postulacie zmiany rządu.

Poniżej możesz obejrzeć cały materiał: