Międzynarodowy zespół biegłych jednoznacznie wykluczył wybuch jako przyczynę katastrofy smoleńskiej, wskazując na błędy załogi i nieprawidłowe działania rosyjskich kontrolerów.

Antoni Macierewicz zakwestionował te ustalenia, twierdząc, że w ekspertyzie znajdują się dowody na obecność materiałów wybuchowych, i oskarżając prokuraturę o pominięcie kluczowych faktów.

Interwencja Macierewicza doprowadziła do ostrej wymiany zdań z rzecznikiem prokuratury, prokuratorem Przemysławem Nowakiem, który w jej efekcie opuścił salę, a konferencja została przedwcześnie zakończona w atmosferze chaosu.

Do dantejskich scen doszło podczas piątkowej konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej. Rzecznik instytucji, prok. Przemysław Nowak, przedstawiał właśnie kluczowe wnioski z opinii międzynarodowego zespołu biegłych. Eksperci jednoznacznie wykluczyli wybuch jako przyczynę tragedii z 10 kwietnia 2010 roku, wskazując na błędy załogi i nieprawidłowe działania rosyjskich kontrolerów. Wtedy do akcji wkroczył obecny na sali Antoni Macierewicz.

Były minister obrony narodowej nie zamierzał jedynie słuchać. Gdy przyszedł czas na pytania, Macierewicz zarzucił rzecznikowi, że ten pominął niektóre ustalenia. Twierdził, że w ekspertyzie znajdują się dowody na obecność materiałów wybuchowych.

"Nie jest pan dziennikarzem"

Prokurator Nowak nie pozwolił politykowi na przejęcie narracji. Przypomniał mu, w jakim charakterze odbywa się spotkanie.

- Nie jest pan dziennikarzem, to jest konferencja - rzucił krótko do Macierewicza. W odpowiedzi na te zarzuty prok. Nowak zakończył swoją wypowiedź i opuścił pomieszczenie.

Macierewicz nie dawał jednak za wygraną.

- A proszę bardzo. Niech pan wychodzi i niech pan udaje, że nie może pan odpowiedzieć - komentował ironicznie pod adresem odchodzącego rzecznika.

Następnie polityk zwrócił się bezpośrednio do zgromadzonych dziennikarzy, ostro atakując biegłych, na których powoływała się prokuratura. Zarzucił im, że żaden z nich nie był w Smoleńsku i nie analizował materiałów zgromadzonych m.in. przez archeologów.

Zgasło światło, Macierewicz mówił dalej

W sali zrobiło się wyjątkowo nerwowo, gdy doszło do ostrej wymiany zdań między Macierewiczem a jednym z reporterów.

- Niech pan nie krzyczy - strofował dziennikarza były szef MON, po czym oskarżył stację TVN o "wspieranie Rosji".

W pewnym momencie w pomieszczeniu zgasły światła, a zebranych poproszono o rozejście się. Nawet to nie powstrzymało Antoniego Macierewicza. W półmroku kontynuował swój wywód, przekonując, że to Rosjanie doprowadzili do zniszczenia samolotu wybuchem, a piloci są niewinni.

- Materiały wybuchowe zniszczyły ten samolot - podkreślał z mocą.

Macierewicz odpowiedział też na pytanie reportera, który chciał wiedzieć, czy były szef resortu obrony „przeprosi rodziny ofiar” za swoją działalność.

- Mam nadzieję, że przeprosi TVN i ci, którzy kłamią w sprawie zbrodni smoleńskiej zrealizowanej przez Rosjan, a próbują zaatakować polskich pilotów - odparł.

Co ustalili biegli?

Z przedstawionej przez prokuraturę opinii biegłych wyłania się zupełnie inny obraz wydarzeń niż ten forsowany przez Macierewicza. Według ekspertów przyczyną katastrofy było m.in. niestabilne podejście do lądowania, błędna ocena wysokości i zbyt późna decyzja o odejściu na drugi krąg.

Śledczy podkreślają, że samolot był sprawny aż do momentu uderzenia w pierwsze przeszkody terenowe, a silniki pracowały nawet po rozbiciu maszyny. Zapisy z rejestratorów nie potwierdziły żadnego dźwięku, który mógłby odpowiadać eksplozji.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Antoni Macierewicz:

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