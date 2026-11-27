Donald Tusk stanowczo twierdzi, że przyczyny katastrofy smoleńskiej zostały precyzyjnie ustalone tuż po zdarzeniu, a późniejsze próby ich podważania miały charakter wyłącznie polityczny, a nie merytoryczny.

Premier zarzuca Prawu i Sprawiedliwości polityczne wykorzystanie tragedii smoleńskiej, kwestionowanie ustaleń dla celów politycznych, tworzenie "kampanii nienawiści" oraz ukrywanie lub lekceważenie niewygodnych opinii ekspertów.

Tusk krytykuje, że krótka jedność narodowa po katastrofie szybko przerodziła się w polityczne ataki, a działania PiS w tej kwestii określa mianem "czystej politycznej hucpy".

Podczas konferencji prasowej w Brukseli szef rządu został zapytany, czy najnowsza opinia biegłych ostatecznie zamknie spór o przyczyny katastrofy smoleńskiej. Donald Tusk stwierdził jednak stanowczo, że o żadnym merytorycznym sporze nie może być mowy.

- Przyczyny katastrofy smoleńskiej zostały precyzyjnie ustalone przez komisję tuż po katastrofie - uciął premier. Według niego wszelkie próby podważania tych faktów miały wyłącznie tło polityczne.

Mocne oskarżenia pod adresem PiS

Szef rządu nie szczędził gorzkich słów pod adresem polityków PiS. Wskazał bezpośrednio na Jarosława Kaczyńskiego oraz Antoniego Macierewicza, oskarżając ich o niszczenie życia publicznego poprzez szerzenie oskarżeń o zamach.

- Pan Kaczyński, Macierewicz, PiS zrobili z tego wielką kampanię nienawiści wobec swoich oponentów i konkurentów. Zniszczyli życie publiczne tymi oskarżeniami o zamach, w którym ja miałem uczestniczyć - mówił Donald Tusk.

„Polityczna jazda bez trzymanki”

Premier przypomniał dramatyczną atmosferę, jaka panowała w kraju bezpośrednio po katastrofie. Zauważył, że jedność narodowa trwała wyjątkowo krótko, a tragedia szybko stała się pretekstem do politycznych ataków.

- Kilka dni wytrzymali we wspólnej żałobie, bo przecież wszyscy straciliśmy tam przyjaciół czy bliskich, a później zrobili z tego polityczną jazdę absolutnie bez trzymanki - ocenił Tusk.

Szef rządu stwierdził wprost, że działania Prawa i Sprawiedliwości w kwestii Smoleńska to „czysta polityczna hucpa”. Zarzucił też politykom tej partii, że „niewygodne” ustalenia zachodnich ekspertów w sprawie przyczyn katastrofy były wielokrotnie „ukrywane albo lekceważone”.

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