Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował w piątek (27.11) o skierowaniu do marszałka Sejmu wniosku dotyczącego byłego szefa resortu sprawiedliwości. Sprawa ma związek z ustaleniami dotyczącymi prokuratorskiej kontroli nad czynnościami operacyjnymi, które realizowano przy użyciu systemu Pegasus.

Według śledczych pod pozorem działań nadzorczych stworzono mechanizm, który pozwalał prokuratorowi generalnemu na wgląd w materiały dla niego niedostępne. Żurek podkreślił, że prokuratura dopatrzyła się w tych działaniach „instrumentalnego celu”.

Tajne akta i sprawa rodziny

Waldemar Żurek poinformował: - Skracając to, co powiedziałem, chodziło o to, że prokurator generalny (Zbigniew Ziobro) miał zapoznawać się z materiałami dotyczącymi jednej ze spraw, która była robiona przy użyciu Pegasusa - podkreślił szef Minister Sprawiedliwości.

Jak dodał „materiały, które pozyskał Ziobro, służyły mu w takim instrumentalnym celu, w procesie, w którym był pokrzywdzony - on i członkowie jego rodziny”.

Stworzono dla niego specjalne stanowisko i są zarzuty, że w 2020 r., jako minister sprawiedliwości, zapoznał się z przekazanymi mu przez prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego materiałami z kontroli operacyjnej, w sprawie prowadzonej przeciwko ustalonej osobie, w której Ziobro miał status pokrzywdzonego, mając świadomość, że zawierały tajemnicę obrończą - przekazał Żurek.

Dokumenty w zwykłych pokojach

To jednak nie koniec listy zarzutów, które prokuratura chce postawić byłemu ministrowi. Drugi wątek dotyczy sposobu obchodzenia się z niejawnymi informacjami w samym ministerstwie. Zarzut dotyczy tego, że Ziobro „przechowywał te materiały w pomieszczeniach w Ministerstwie Sprawiedliwości nieprzystosowanych do przechowywania informacji niejawnych, o klauzuli poufne, zgodnie z procedurami” przekazał minister Żurek.