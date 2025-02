Wniosek ws. aresztu dla Ziobry. Media dotarły do roboczej wersji dokumentu. Zawiera aż 24 argumenty

Zmiany w kancelarii prezydenta. Mastalerek potwierdza! "To dobry moment, by pokazać, że prezydent ma plan"

W miniony piątek (31 stycznia) Zbigniew Ziobro miał stawić się przed komisją śledczą ds. Pegasusa o godzinie 10:30. Jednak niewiele wcześniej pojawił się w siedzibie telewizji Republika, gdzie udzielił wywiadu. Dopiero po nim wyszedł do czekających na niego policjantów i został przewieziony do Sejmu. Z uwagi na nieobecność Ziobry o wyznaczonej godzinie przez komisją, wiceszef komisji Marcin Bosacki złożył wniosek o podjęcie uchwały "o zwrócenie się do prokuratora generalnego o wystąpienie do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastosowanie wobec Zbigniewa Ziobro kary porządkowej, aresztu na okres 30 dniu". Tak też zrobiono.

Tymczasem "Fakt" dotarł do roboczej wersji wspomnianego wniosku, który ma w poniedziałek (3 lutego) zostać skierowany do prokuratora generalnego Adama Bodnara. Komisja ma pracować nad ostateczną wersją wniosków o uchylenie immunitetu i aresztu dla Zbigniewa Ziobry, a wersja, do której dotarła wspominania redakcja może ulec zmianie. Co teraz jest we wniosku? Z doniesień "Faktu" wynika, że wniosek liczy 9 stron, a argumenty dotyczące zatrzymania zajmują aż 6 z nich. Kolejno przestawiane są argumenty dotyczące terminów wyznaczonych na stawienie się Ziobry przed komisją. W roboczej wersji wniosku widnieje m.in. taka argumentacja:

Wielokrotnie podejmowano próby doręczenia wezwania na posiedzenie Komisji za pośrednictwem Policji, które okazywały się nieskuteczne z uwagi na brak obecności domowników w miejscu zamieszkania adresata - podaje "Fakt".

Co dalej z Ziobrą? Zawiła procedura

Jeśli komisja ukończy pracę i stworzy końcową wersję wniosku to ten trafi do prokuratora generalnego, czyli Adama Bodnara. Ten dalej kieruje pismo do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Kancelaria Sejmu po sprawdzeniu wniosku kieruje go do komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Wniosek o uchylenie immunitetu trafi pod obrady Sejmu, tam posłowie poddają go pod głosowanie i decydują czy immunitet uchylić czy nie. Następnie decyzję podejmuje sąd, który wydaje lub nie zgodę na areszt.

Pytany o sprawę minister i prokurator generalny Adam Bodnar przyznał, że: -I teraz wniosek (komisji) trafia na moje biurko jako Prokuratora Generalnego. Ja to przekazuję następnie do marszałka Sejmu i parlamentarzyści będą podejmowali decyzję, a później jeszcze i tak przecież na to musi się zgodzić sąd - powiedział Bodnar na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

