Prokuratura Krajowa wszczyna dochodzenie! Chodzi o nieprawidłowości w liczeniu głosów

Zgodnie z komunikatem Prokuratury Krajowej, 17 czerwca 2025 roku prokurator Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, upoważniony przez Prokuratora Generalnego, wziął udział w posiedzeniu Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Celem posiedzenia było wykonanie odezwy Sądu Najwyższego i przeprowadzenie oględzin kart do głosowania z dwóch Obwodowych Komisji Wyborczych.

Ustalenia dotyczące nieprawidłowości

Podczas posiedzenia ustalono, że w jednej z komisji doszło do zamiany głosów oddanych na poszczególnych kandydatów

- Ustalono, że w jednej z obwodowych komisji wyborczych doszło do zamiany głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP, co skutkowało błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tym obwodzie uzyskał Karol Nawrocki, podczas gdy w rzeczywistości zostały one oddane na Rafała Trzaskowskiego - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Ponadto, w drugiej badanej komisji ujawniono, że głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego zostały nieprawidłowo zakwalifikowane.

- W przypadku drugiej komisji ujawniono, że 160 głosów oddanych na kandydata Rafała Trzaskowskiego, spośród łącznej liczby 959 wszystkich oddanych głosów, zostało umieszczonych w zamkniętym i opieczętowanym pakiecie z głosami przypisanymi kandydatowi Karolowi Nawrockiemu, a następnie błędnie wykazanych w protokole wyborczym jako głosy oddane na jego rzecz - ogłoszono.

Dalsze kroki

Ujawnione nieprawidłowości budzą poważne wątpliwości co do prawidłowości przebiegu procesu wyborczego w tych konkretnych obwodach.

- Ujawnione przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej nieprawidłowości budzą poważne wątpliwości co do rzetelności prac wskazanych komisji wyborczych. Wskazują także na możliwość popełnienia przestępstwa - podkreślono.

Sprawa jest w toku, a Prokuratura Krajowa prowadzi dalsze dochodzenie w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności i ustalenia ewentualnej odpowiedzialności osób zaangażowanych w proces liczenia głosów.

