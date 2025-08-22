Bielan radzi wypisać dzieci z edukacji zdrowotnej. Lekarz nie wytrzymał: „Zapiszcie je na religię”

Wpis Bielana: „Tak dla edukacji, nie dla deprawacji”

Adam Bielan, europoseł PiS, opublikował na swoim profilu społecznościowym apel do rodziców, by do 25 września wypisali swoje dzieci z nowego przedmiotu szkolnego – edukacji zdrowotnej. W poście napisał: „Drodzy Rodzice! Do 25.09 będą mogli Państwo wypisać swoje dziecko z nowego przedmiotu szkolnego autorstwa Nowackiej ‘edukacji zdrowotnej’. Tak dla edukacji, nie dla deprawacji!”. Do wpisu polityk dołączył wzór wniosku rezygnacyjnego, sugerując, że przedmiot ten może być ideologicznie szkodliwy.

Ostra riposta lekarza

Na wpis Bielana zareagował znany pediatra Dawid Ciemięga, który od lat walczy z dezinformacją medyczną i ruchem antyszczepionkowym. W ironicznym tonie skomentował: „Zgadzam się z Posłem Bielanem, edukacja zdrowotna to deprawacja dzieci i deprawacja Polaków. Nikomu to nie jest potrzebne. Proszę wypisać dzieci z edukacji zdrowotnej i zapisać tylko na religię. We don’t need no education!”

Aby podkreślić absurdalność tej narracji, Ciemięga zamieścił screeny z internetu, pokazujące realny poziom wiedzy zdrowotnej w społeczeństwie. Wśród nich znalazły się pytania: - „Z córką idziemy do kina 3D. Czy w ciąży mi to nie zaszkodzi?”, - „Jaki olejek CBD polecacie na nowotwór, przerzuty na wątrobie?”, - „Witam, co może pomóc, dziecko 10 miesięcy oparzenie dłoni?”.

Lekarz wskazał, że brak podstawowej wiedzy o zdrowiu prowadzi do niebezpiecznych decyzji, a edukacja zdrowotna w szkołach może temu przeciwdziałać.

Czym jest edukacja zdrowotna?

Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot szkolny, który od 1 września 2025 roku zastępuje „Wychowanie do życia w rodzinie” (WDŻ). Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i obejmują: zdrowie fizyczne, psychiczne, seksualne, społeczne i środowiskowe, profilaktykę chorób, uzależnień i zaburzeń psychicznych, edukację o systemie ochrony zdrowia i zdrowiu cyfrowym.

Przedmiot jest realizowany w klasach IV–VIII szkół podstawowych (1 godzina tygodniowo) oraz w szkołach ponadpodstawowych (łącznie 2 godziny tygodniowo, rozłożone na wybrane lata nauki). Grupy mają liczyć maksymalnie 24 uczniów, a w przypadku tematów wrażliwych mogą być dzielone na mniejsze.

Kto wprowadził edukację zdrowotną i dlaczego?

Reformę ogłoszono w kwietniu 2024 roku. Za jej wdrożenie odpowiadały trzy resorty: Ministerstwo Edukacji (Barbara Nowacka), Ministerstwo Zdrowia (Izabela Leszczyna), Ministerstwo Sportu i Turystyki (Sławomir Nitras).

Koordynatorem prac nad podstawą programową został prof. Zbigniew Izdebski. Celem było stworzenie nowoczesnego, holistycznego podejścia do edukacji zdrowotnej, odpowiadającego na wyzwania współczesności – od depresji wśród młodzieży po dezinformację medyczną.

Przedmiot nie jest obowiązkowy

Początkowo edukacja zdrowotna miała być obowiązkowa. Jednak po fali protestów – m.in. ze strony Konferencji Episkopatu Polski, Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły i organizacji konserwatywnych – minister Nowacka ogłosiła w styczniu 2025 roku, że przedmiot będzie nieobowiązkowy. Rodzice i pełnoletni uczniowie mogą z niego zrezygnować do 25 września każdego roku szkolnego. Minister tłumaczyła decyzję chęcią „ochrony szkoły przed awanturą polityczną”, choć wielu ekspertów uznało to za ustępstwo wobec presji ideologicznej.

