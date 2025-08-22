Polacy ocenili pierwsze decyzje prezydenta Nawrockiego. Wynik jest jednoznaczny

Pierwsze projekty prezydenckich ustaw

Po objęciu przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta, do Sejmu wpłynęły trzy projekty ustaw. 8 sierpnia na stronie sejmowej opublikowano projekt ustawy o CPK, który zakłada m.in. ukończenie budowy lotniska pod Baranowem do grudnia 2031 r., a także rozwój linii kolejowych. Projekt przewiduje również zamknięcie stołecznego Lotniska Chopina do końca 2032 r.

11 sierpnia do Sejmu trafiły kolejne dwa prezydenckie projekty ustaw: dotyczący zerowego PIT-u do 140 tys. zł dochodu dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci oraz projekt wydłużający o dekadę zakaz sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Wszystkie projekty zostały skierowane do opiniowania i konsultacji społecznych. W przypadku ustawy o CPK konsultacje potrwają do 10 września, a w pozostałych przypadkach — do 11 września.

Dobra ocena większości respondentów

Jak widać, nowy prezydent i jego kancelaria konsekwentnie realizują zapowiedzi z kampanii wyborczej. „Jak oceniasz pierwsze decyzje Karola Nawrockiego (np. ustawę o CPK)?” — takie pytanie zadali respondentom ankieterzy Instytutu Badań Pollster. Wyniki przedstawiają się następująco: dobrze (zdecydowanie lub raczej dobrze) ocenia je 41 proc. ankietowanych. Z kolei 30 proc. Polaków oceniło decyzje prezydenta źle (zdecydowanie lub raczej źle), a 29 proc. nie miało wyrobionego zdania na temat działań głowy państwa.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 9–11 sierpnia 2025 r. metodą CAWI, na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

