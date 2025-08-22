Polacy ocenili pierwsze decyzje prezydenta Nawrockiego. Wynik jest jednoznaczny

Zaraz po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta, 6 sierpnia 2025 r., Karol Nawrocki przystąpił do realizacji zapowiedzi z kampanii wyborczej. Do Sejmu wpłynęły trzy projekty ustaw prezydenckich, m.in. dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Instytut Badań Pollster, na zlecenie „Super Expressu”, przeprowadził sondaż, w którym zapytał Polaków, jak oceniają pierwsze decyzje prezydenta Nawrockiego. Pozytywną ocenę wystawiło 41 proc. respondentów.

Pierwsze projekty prezydenckich ustaw

Po objęciu przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta, do Sejmu wpłynęły trzy projekty ustaw. 8 sierpnia na stronie sejmowej opublikowano projekt ustawy o CPK, który zakłada m.in. ukończenie budowy lotniska pod Baranowem do grudnia 2031 r., a także rozwój linii kolejowych. Projekt przewiduje również zamknięcie stołecznego Lotniska Chopina do końca 2032 r.

11 sierpnia do Sejmu trafiły kolejne dwa prezydenckie projekty ustaw: dotyczący zerowego PIT-u do 140 tys. zł dochodu dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci oraz projekt wydłużający o dekadę zakaz sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych. Wszystkie projekty zostały skierowane do opiniowania i konsultacji społecznych. W przypadku ustawy o CPK konsultacje potrwają do 10 września, a w pozostałych przypadkach — do 11 września.

Dobra ocena większości respondentów

Jak widać, nowy prezydent i jego kancelaria konsekwentnie realizują zapowiedzi z kampanii wyborczej. „Jak oceniasz pierwsze decyzje Karola Nawrockiego (np. ustawę o CPK)?” — takie pytanie zadali respondentom ankieterzy Instytutu Badań Pollster. Wyniki przedstawiają się następująco: dobrze (zdecydowanie lub raczej dobrze) ocenia je 41 proc. ankietowanych. Z kolei 30 proc. Polaków oceniło decyzje prezydenta źle (zdecydowanie lub raczej źle), a 29 proc. nie miało wyrobionego zdania na temat działań głowy państwa.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 9–11 sierpnia 2025 r. metodą CAWI, na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

