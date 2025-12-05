Prof. Antoni Dudek: Kreml sieje eurosceptycyzm, PiS walczy o elektorat, a Tusk "leci na oparach"

Analiza marginalizacji Morawieckiego w PiS i zwrotu partii w prawo.

Ostrzeżenie przed wpływami Rosji i Grzegorzem Braunem.

Krytyka Tuska i jego propozycji zadośćuczynienia ofiarom II wojny światowej.

Diagnoza problemów w polskiej służbie zdrowia i propozycje reform.

Dudek o Polityce: Rosyjskie wiatry, weta i walka o kierunek PiS

Jednym z omówionych tematów była postępująca marginalizacja Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości. W poniedziałek Morawiecki zaprzeczał plotkom o niesnaskach, zapewniając, że prace nad programem PiS są poukładane. Jednak, jak zauważa prof. Dudek, „prawda jest taka, że rzeczywiście w PiSie trwa wewnętrzna walka, której celem jest zmarginalizowanie premiera Morawieckiego”. Profesor podkreśla, że Morawiecki opowiada się za bardziej umiarkowaną prawicą, podczas gdy prezes Jarosław Kaczyński autoryzuje zwrot partii w prawo, czego dowodem jest powołanie skrajnej frakcji, w której skład wszedł choćby Robert Bąkiewicz.

Zdaniem Dudka ta zmiana kursu jest podyktowana walką o elektorat tracony na rzecz ugrupowania Grzegorza Brauna, którego partia zaczęła przekraczać próg wyborczy kosztem PiS. Profesor Dudek podkreśla, że Grzegorz Braun, posługujący się „znakomitą polszczyzną” i negatywną wizją rzeczywistości, stanowi znacznie większe zagrożenie dla Rzeczpospolitej niż Korwin Mikke, którego poglądy były „kompletnie nierealistyczne”. Kluczowe jest, że dzisiejsza koniunktura sprzyja Braunowi, ponieważ „za Braunem stoi Rosja” z „gigantycznymi funduszami” kierowanymi na antyunijną propagandę. Marzeniem Brauna i jego „protektorów wschodu” jest zdobycie 20 kilku posłów, aby destabilizować polską politykę poprzez uniemożliwienie zbudowania większości sejmowej.

Profesor Dudek komentuje decyzje Karola Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki podjął w minionym tygodniu dwie ważne decyzje, które wywołały burzę polityczną. Po pierwsze, zawetował ustawę o rynku kryptowalut oraz tzw. ustawę łańcuchową (kojcową). Weto w sprawie kryptowalut Donald Tusk skomentował dwuznacznie, sugerując „afery” i powiązania ze służbami specjalnymi państw wrogich oraz światem przestępczym.

Prof. Dudek zgadza się, że rynek kryptowalut musi być uregulowany, ponieważ jest wykorzystywany przez służby wrogich państw (np. Rosjan) i świat przestępczy. Jednakże polska ustawa była „potworkiem legislacyjnym” wynikającym ze skłonności do przeregulowywania, dodającym zbędne zapisy do unijnego rozporządzenia MiCA. Z kolei weto dotyczące ustawy łańcuchowej postawiło w niezręcznej sytuacji Jarosława Kaczyńskiego, który wcześniej za nią głosował. Prezes PiS ostatecznie stwierdził: „W tej sytuacji nie odrzucę [weta]”, co ma uchronić przed podziałem między partią a prezydentem.

Nawrocki zdecydował się nie spotkać z Viktorem Orbánem podczas wizyty na Węgrzech. Zdaniem prof. Dudka, decyzja ta była demonstracją, że pomimo sojuszu z PiS w sprawach unijnych, „nie ma zgody na tego rodzaju politykę, tę część polityki węgierskiej” związaną z prorosyjskim stanowiskiem. Prezydent kalkulował, że spotkanie z Orbánem dostarczyłoby amunicji Donaldowi Tuskowi. Jak podsumował prof. Dudek, „na odcinku rosyjskim nie będzie współpracy, ale na odcinku europejskim będzie współpraca”.

Profesor Dudek: Tusk jedzie na oparach

Kolejnym punktem dyskusji w programie była propozycja premiera Tuska, aby Polska wypłaciła z własnych środków zadośćuczynienie ofiarom II wojny światowej, jeśli Niemcy tego nie zrobią. Intencją premiera było „zawstydzenie strony niemieckiej”, choć to się nie udało. Karol Nawrocki ostro skrytykował ten pomysł: „Polacy zostali zaatakowani i byli mordowani przez Niemców, więc odszkodowania należą się od Niemców”.

Profesor Dudek pochwalił prezydenta Nawrockiego za używanie pojęcia „odszkodowania/zadośćuczynienia” zamiast „reparacje”, ale skrytykował Tuska, uznając jego podejście za błędne i nieefektywne. Według niego, wypowiedź ta jest kolejnym dowodem na to, że „Tusk jest politykiem, […] który leci na oparach. On jest już w dużym stopniu zużyty, wyjałowiony”.

Na koniec tygodnia wybuchł temat zapaści w ochronie zdrowia, sygnalizowany wstrzymywaniem planowanych przyjęć w szpitalach. Premier Tusk zorganizował szczyt medyczny, argumentując, że system wydaje więcej pieniędzy niż kiedykolwiek i nie ma idealnego modelu opieki zdrowotnej. Profesor Dudek wskazał, że problem jest chroniczny i wynika z niewystarczającej ilości środków, ale przede wszystkim z ich złego wykorzystywania i marnotrawstwa z powodu nieszczelnego zarządzania. Jego zdaniem, żadna kwota nie wystarczy, jeśli system nie zostanie uszczelniony, zwłaszcza w obliczu starzejącego się społeczeństwa.

Profesor Dudek postuluje przełamanie „tematu tabu”, jakim jest częściowa odpłatność za usługi medyczne (np. symboliczne 10 czy 20 zł za wizytę), co mogłoby wyeliminować osoby korzystające z usług ze „względów towarzyskich”. To musi być jednak połączone z cyfryzacją systemu i mapowaniem wydatków w celu uszczelnienia „dziur, przez które wyciekają pieniądze”. Politycy unikają jednak całościowej reformy od 25 lat, obawiając się, że początkowe pogorszenie sytuacji mogłoby prowadzić do przegranych wyborów.

W programie profesor Dudek skomentował także ostatnie wydarzenia geopolityczne i płynące z nich zagrożenia, m.in. dotyczące rozmów pokojowych w kwestii wojny na Ukrainie, a także kwestie powrotu do handlu z Rosją. Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.